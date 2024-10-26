Мартино о 2:1 с «Атлантой»: «Если бы не игра Гьюзана, матч закончился бы с более крупным счетом. В 1-м тайме у «Интер Майами» было 5 явных голевых моментов»
Херардо Мартино оценил победу над «Атлантой» (2:1) в Кубке МЛС (1-0 в серии).
«Больше всего мне понравилось то, что мы контролировали игру почти весь матч. Мы не так часто ошибались, чтобы позволить сопернику вырваться на свободное пространство.
В первом тайме у нас было пять явных голевых моментов, в одном из них мяч прошел рядом со штангой. Мы проявили терпение. Думаю, если бы не игра Брэда (Гьюзан, вратарь «Атланты» – Спортс”), матч закончился бы с более крупным счетом», – сказал тренер «Интер Майами».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт «Интер Майами»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости