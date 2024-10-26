Мартино о 2:1 с «Атлантой»: «Если бы не игра Гьюзана, матч закончился бы с более крупным счетом. В 1-м тайме у «Интер Майами» было 5 явных голевых моментов» 

Херардо Мартино оценил победу над «Атлантой» (2:1) в Кубке МЛС (1-0 в серии).

«Больше всего мне понравилось то, что мы контролировали игру почти весь матч. Мы не так часто ошибались, чтобы позволить сопернику вырваться на свободное пространство.

В первом тайме у нас было пять явных голевых моментов, в одном из них мяч прошел рядом со штангой. Мы проявили терпение. Думаю, если бы не игра Брэда (Гьюзан, вратарь «Атланты » – Спортс”), матч закончился бы с более крупным счетом», – сказал тренер «Интер Майами ».