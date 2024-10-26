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Гильерме: «Когда я получил гражданство, решил сделать его и детям, чтобы им было более комфортно. В плане документов есть много плюсов» 

Гильерме рассказал об удобствах после получения российского гражданства.

— Сомневались ли вы в том, чтобы получить российское гражданство?

— Сомнений вообще не было. Во‑первых, я столько лет уже был в России, почти вся моя карьера развивалась здесь. Я не видел никаких минусов, [причин] чтобы отказаться. Страна столько для меня сделала, считаю, что это было необходимо для моей карьеры. Я могу сказать, что это было правильным решением. Очень счастлив, что мне удалось сыграть за сборную России.

— Когда получаешь российский паспорт, то становится проще с документами и налогообложением? Какие есть нефутбольные моменты?

— Да, становится проще. Помню, когда я получил гражданство, то самой важной вещью было получение визы для детей, им нужно было сдавать анализ крови. Это нужно было делать часто, мне было их жалко. Поэтому когда я получил гражданство, решил сделать его и детям. В плане документов есть много плюсов. Но я сделал это, чтобы и детям было более комфортно, — сказал бывший вратарь «Локомотива» и сборной России.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
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