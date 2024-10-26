Гильерме: «Когда я получил гражданство, решил сделать его и детям, чтобы им было более комфортно. В плане документов есть много плюсов»
— Сомневались ли вы в том, чтобы получить российское гражданство?
— Сомнений вообще не было. Во‑первых, я столько лет уже был в России, почти вся моя карьера развивалась здесь. Я не видел никаких минусов, [причин] чтобы отказаться. Страна столько для меня сделала, считаю, что это было необходимо для моей карьеры. Я могу сказать, что это было правильным решением. Очень счастлив, что мне удалось сыграть за сборную России.
— Когда получаешь российский паспорт, то становится проще с документами и налогообложением? Какие есть нефутбольные моменты?
— Да, становится проще. Помню, когда я получил гражданство, то самой важной вещью было получение визы для детей, им нужно было сдавать анализ крови. Это нужно было делать часто, мне было их жалко. Поэтому когда я получил гражданство, решил сделать его и детям. В плане документов есть много плюсов. Но я сделал это, чтобы и детям было более комфортно, — сказал бывший вратарь «Локомотива» и сборной России.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий