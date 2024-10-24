Месси, де Брюйне, Беллингем, Бруну, Чалханоглу, Кроос и Хамес номинированы на приз лучшему плеймейкеру 2024-го от IFFHS
Опубликован список претендентов на приз лучшему плеймейкеру года от IFFHS.
Международная федерация футбольной истории и статистики включила в перечень 15 футболистов.
В число кандидатов попали:
– Кевин де Брюйне, «Манчестер Сити»;
– Бруну Фернандеш, «Манчестер Юнайтед»;
– Хакан Чалханоглу, «Интер»;
– Джамал Мусиала, «Бавария»;
– Мартин Эдегор, «Арсенал»;
– Джуд Беллингем, «Реал»;
– Тони Кроос, «Реал» (завершил карьеру);
– Дани Ольмо, «Барселона»;
– Флориан Виртц, «Байер»;
– Илкай Гюндоган, «Манчестер Сити»;
– Лионель Месси, «Интер Майами»;
– Хамес Родригес, «Райо Вальекано»;
– Юнус Муса, «Милан»;
– Мохаммед Кудус, «Вест Хэм»;
– Ли Кан Ин, «ПСЖ».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт IFFHS
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