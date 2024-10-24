  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Месси, де Брюйне, Беллингем, Бруну, Чалханоглу, Кроос и Хамес номинированы на приз лучшему плеймейкеру 2024-го от IFFHS
21

Месси, де Брюйне, Беллингем, Бруну, Чалханоглу, Кроос и Хамес номинированы на приз лучшему плеймейкеру 2024-го от IFFHS

Опубликован список претендентов на приз лучшему плеймейкеру года от IFFHS.

Международная федерация футбольной истории и статистики включила в перечень 15 футболистов.

В число кандидатов попали:

– Кевин де Брюйне, «Манчестер Сити»;

Бруну Фернандеш, «Манчестер Юнайтед»;

– Хакан Чалханоглу, «Интер»;

– Джамал Мусиала, «Бавария»;

– Мартин Эдегор, «Арсенал»;

– Джуд Беллингем, «Реал»;

– Тони Кроос, «Реал» (завершил карьеру);

– Дани Ольмо, «Барселона»;

– Флориан Виртц, «Байер»;

– Илкай Гюндоган, «Манчестер Сити»;

– Лионель Месси, «Интер Майами»;

– Хамес Родригес, «Райо Вальекано»;

– Юнус Муса, «Милан»;

– Мохаммед Кудус, «Вест Хэм»;

– Ли Кан Ин, «ПСЖ».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт IFFHS
logoБавария
logoБайер
logoПСЖ
logoИнтер
logoМилан
logoМанчестер Юнайтед
logoВест Хэм
logoМанчестер Сити
logoМЛС
logoпремьер-лига Англия
logoбундеслига Германия
logoБарселона
logoЛионель Месси
logoлига 1 Франция
logoсерия А Италия
logoАрсенал
рейтинги
logoТони Кроос
logoРайо Вальекано
logoIFFHS
logoИлкай Гюндоган
logoХамес Родригес
logoКевин де Брюйне
logoХакан Чалханоглу
logoБруну Фернандеш
logoМартин Эдегор
logoДани Ольмо
logoИнтер Майами
logoМохаммед Кудус
logoЛи Кан Ин
logoДжуд Беллингем
logoЮнус Муса
logoДжамал Мусиала
logoФлориан Виртц
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Мбаппе, Винисиус, Ямаль, Холанд, Кроос, Виртц, Родри, Кейн и Хамес – в тридцатке претендентов на приз игроку года от IFFHS
10сегодня, 19:50
Ямаль, Пикфорд, Салиба, Кукурелья, Гакпо и Стоунз – в символической сборной Евро-2024 от IFFHS
2821 июля, 20:59
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Мостовой про Бруней: «После 10:0 будут говорить про рекорды. Зачем мы обыгрывали Германию, Францию, Испанию? Тут победили Сирию, Кувейт, Вьетнам и рассказывают – обидно»
5 минут назад
Моуринью про удаление в игре с «МЮ»: «Тюрпен сказал, что видел и момент в штрафной, и мою реакцию. Один глаз – туда, другой – сюда. Вот почему он один из лучших рефери в мире!»
614 минут назад
У «МЮ» 1 победа в 11 последних матчах в Лиге Европы и Лиге чемпионов
725 минут назад
Роналду поздравил «Аль-Наср» с днем рождения: «Горд быть частью семьи 🟡🔵»
627 минут назад
«Челси» лидирует в таблице Лиги конференций. «Фиорентина» и еще 7 команд тоже набрали по 6 баллов
834 минуты назад
«Лацио», «Тоттенхэм» и «Андерлехт» лидируют в ЛЕ после 3 туров. «Фенербахче» – 14-й, «Сосьедад» – 17-й, «Рома» – 19-я, «МЮ» – 21-й
440 минут назад
«МЮ» выиграл 1 из 7 последних матчей в АПЛ и ЛЕ
3253 минуты назад
«МЮ» не смог обыграть «Фенербахче» Моуринью – 1:1. Эн-Несири ответил на гол Эриксена
5754 минуты назад
Лига Европы. «МЮ» сыграл вничью с «Фенербахче» Моуринью, «Тоттенхэм» победил АЗ, «Сосьедад» одолел «Маккаби»
19855 минут назад
Ямаль, Йоро, Гарначо, Эндрик, Гави, Гиттенс, Савио и Роке претендуют на приз лучшему молодому игроку от IFFHS
7сегодня, 20:48
Ко всем новостям
Последние новости
Онана об 1:1 с «Фенербахче»: «МЮ» был лучше. Это разочарование для меня, болельщиков и клуба. По крайней мере, мы не проиграли»
215 минут назад
Лига конференций. «Челси» разгромил «Панатинаикос», «Динамо» Минск уступило ХИК, «Астана» проиграла «Нью Сэйнтс»
1649 минут назад
Антони унесли на носилках с поля в матче с «Фенербахче». Игрок «МЮ» заплакал из-за травмы, он сыграл 16 минут
1149 минут назадФото
Сын Пеле: «Винисиус заслужил «Золотой мяч» за очень хороший сезон. Ему только не хватило победы на Кубке Америки»
3сегодня, 20:44
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Иттихад» Бензема победил «Аль-Рияд», «Аль-Наср» Роналду сыграет в пятницу, «Аль-Хилаль» Малкома – в субботу
1сегодня, 20:03
Сын Пеле: «Отец всегда говорил об игре Месси. И он любил Роналду»
10сегодня, 19:47
Осинькин о 3:6 от «Динамо»: «Крылья» безобразно сыграли в обороне, пропустили все что можно»
2сегодня, 19:09
Пети о пропуске Мбаппе матчей Франции: «Все сделано неправильно, дерьмово. Килиана бросили в огонь. Дешаму надо было попросить его приехать в Париж, а потом сообщить прессе о нежелании рисковать»
5сегодня, 19:09
«Динамо» Киев не побеждает 15 матчей подряд на групповом этапе еврокубков
7сегодня, 18:59
Мудрик с 3 голевыми пасами лидирует в списке ассистентов ЛК вместе с Денкеем из «Серкль Брюгге»
6сегодня, 18:52