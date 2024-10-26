Юрий Семин: «У Миранчука есть возможность, чтобы в США о нем говорили, как об Овечкине и Малкине»
Юрий Семин оценил перспективы хавбека «Атланты Юнайтед» Алексея Миранчука в МЛС.
«Матч Миранчука и Месси в плей-офф МЛС — серьезное противостояние. Не каждому удается играть против Месси, и у Леши хороший шанс сыграть лучше.
Думаю, помимо командных целей у Миранчука есть и индивидуальные. Это возможность, чтобы о нем в США говорили, как об Овечкине и Малкине, которые играют там. Этот матч имеет большое значение для него в плане узнаваемости и умений», — сказал бывший тренер «Локомотива».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Чемпионат»
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