Юрий Семин: «У Миранчука есть возможность, чтобы в США о нем говорили, как об Овечкине и Малкине» 

Юрий Семин оценил перспективы хавбека «Атланты Юнайтед» Алексея Миранчука в МЛС.

«Матч Миранчука и Месси в плей-офф МЛС — серьезное противостояние. Не каждому удается играть против Месси, и у Леши хороший шанс сыграть лучше.

Думаю, помимо командных целей у Миранчука есть и индивидуальные. Это возможность, чтобы о нем в США говорили, как об Овечкине и Малкине , которые играют там. Этот матч имеет большое значение для него в плане узнаваемости и умений», — сказал бывший тренер «Локомотива».