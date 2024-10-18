Овечкин про 500 голов Малкина в НХЛ: «Я написал ему: «Поздравляю, добро пожаловать в клуб»
Александр Овечкин поздравил Евгения Малкина с 500-м голом в НХЛ.
Форвард «Питтсбурга» набрал 4 (1+3) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало» (6:5 ОТ). Гол стал для него 500-м за карьеру в рамках регулярок.
Овечкин сказал, что отправил сообщение Малкину после того, как тот забил свой 500-й гол.
«Я написал ему пару дней назад, когда он забил 499-й, и сказал ему: «Еще один».
А потом он забил вчера, и я написал ему: «Поздравляю, добро пожаловать в клуб», – сказал капитан «Вашингтона» Александр Овечкин.
Напомним, Овечкин идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (853 шайбы), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: соцсеть Тома Гулитти
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