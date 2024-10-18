Овечкин про 500 голов Малкина в НХЛ: «Я написал ему: «Поздравляю, добро пожаловать в клуб»

Александр Овечкин поздравил Евгения Малкина с 500-м голом в НХЛ.

Форвард «Питтсбурга » набрал 4 (1+3) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало» (6:5 ОТ). Гол стал для него 500-м за карьеру в рамках регулярок.

Овечкин сказал, что отправил сообщение Малкину после того, как тот забил свой 500-й гол.

«Я написал ему пару дней назад, когда он забил 499-й, и сказал ему: «Еще один».

А потом он забил вчера, и я написал ему: «Поздравляю, добро пожаловать в клуб», – сказал капитан «Вашингтона » Александр Овечкин .

Напомним, Овечкин идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (853 шайбы), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).