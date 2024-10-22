Максим Рыбин: «Малкин – это распаковщик, игрок, который не завершает, а созидает. А Овечкин – человек-гол. Хотя при этом он отдал 700 передач, что феноменально»
Максим Рыбин рассказал, чем Евгений Малкин отличается от Александра Овечкина.
«Малкин – это распаковщик, игрок, который не завершает, а созидает. Люди, к сожалению, не всегда это понимают.
А Овечкин – просто бомбардир. Несмотря на то, что он отдал 700 передач, все равно, кто Овечкин? Человек-гол. Ни у кого он не ассоциируется с плеймейкером, ни с кем.
Он человек-гол. Хотя при этом он отдал 700 передач, что феноменально», – сказал бывший нападающий сборной России Максим Рыбин.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Vprognoze.ru
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