«Негодяйство». Агент Миранчука об отсутствием флага России в постах «Атланты»

Вадим Шпинев высказался об адаптации Алексея Миранчука в «Атланте».

— Миранчук играет в матчах, адаптируется и наслаждается футболом. Леша много трудится и намерен всячески помогать «Атланте».

— Как относились к тому, что у Алексея изначально не было российского флага на картинке официального сайта?

– Негодяи, просто негодяи! Это негодяйство, – сказал агент Миранчука.