«Негодяйство». Агент Миранчука об отсутствием флага России в постах «Атланты»
Вадим Шпинев высказался об адаптации Алексея Миранчука в «Атланте».
— Миранчук играет в матчах, адаптируется и наслаждается футболом. Леша много трудится и намерен всячески помогать «Атланте».
— Как относились к тому, что у Алексея изначально не было российского флага на картинке официального сайта?
– Негодяи, просто негодяи! Это негодяйство, – сказал агент Миранчука.
Опубликовано: Sports
Источник: «РБ Спорт»
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