5

«Негодяйство». Агент Миранчука об отсутствием флага России в постах «Атланты»

Вадим Шпинев высказался об адаптации Алексея Миранчука в «Атланте».

— Миранчук играет в матчах, адаптируется и наслаждается футболом. Леша много трудится и намерен всячески помогать «Атланте».

— Как относились к тому, что у Алексея изначально не было российского флага на картинке официального сайта?

– Негодяи, просто негодяи! Это негодяйство, – сказал агент Миранчука.

Опубликовано: Sports
Источник: &laquo;РБ Спорт&raquo;
logoМЛС
logoАлексей Миранчук
агенты
Вадим Шпинев
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Сундуков и Сандрачук спокойно догонят Мбаппе. Думаем, что в Европе нереальный уровень, но они только быстрее принимают решения». Сердеров о футболистах РПЛ
18сегодня, 14:22
«Интер Майами» Месси – явный фаворит 1/8 финала плей-офф МЛС против «Атланты» Миранчука. 1.41 – гол россиянина или аргентинца
сегодня, 12:41
Кубок МЛС. 1-й раунд. «Интер Майами» Месси примет «Атланту» Миранчука
23сегодня, 07:39
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Альба удивлен, что Месси не номинирован на «Золотой мяч»: «Он лучший игрок мира, когда показывает свой самый высокий уровень»
6 минут назад
Глава Ла Лиги Тебас о роликах клубного ТВ «Реала» про судей: «Это не честная игра, не рыцарство и не часть ценностей их клуба»
833 минуты назад
Гильерме о гражданстве РФ Дугласа: «Для него это возможность узнать нашу русскую культуру. Он спокойный человек, русские такие же спокойные»
345 минут назад
Мартино о «Золотом мяче»: «Винисиус по праву лучший игрок прошлого сезона, но Месси – лучший игрок на данный момент»
950 минут назад
Зиркзе не намерен покидать «МЮ» зимой. Он считает себя «форвардом номер один» (Флориан Плеттенберг)
7сегодня, 19:53
Гильерме на 75-80% ощущает себя русским: «Я уже люблю сало и баню. Обожаю эту страну»
44сегодня, 19:20
Интерес к Баринову сохраняют «Алавес» и другие европейские клубы («Чемпионат»)
33сегодня, 19:12
Азар забивал в класико? А Бускетс?
сегодня, 19:00Спецпроект
Ди Стефано – лучший игрок в истории «Реала» по версии FourFourTwo. Роналду – 2-й, Рауль – 4-й, Кроос – 8-й, Рамос – 13-й
127сегодня, 18:59
«Спартак» хочет продать Мартинса зимой (Metaratings.ru)
36сегодня, 18:58
Ко всем новостям
Последние новости
Широков выложил фото с Николичем: «Спасибо Марко и ЦСКА за возможность пройти стажировку»
7 минут назадФото
Чемпионат Англии. «Лестер» проиграл «Ноттингему», «Арсенал» сыграет с «Ливерпулем» в воскресенье
1210 минут назад
«Реалу» интересен 21-летний защитник «Велес Сарсфилд» Валентин Гомес. Он стоит 10 млн евро
10 минут назад
Чемпионат Италии. «Торино» против «Комо», «Интер» примет «Ювентус» в воскресенье
4сегодня, 18:45Live
Александр Мостовой: «Для меня удивительны результаты «Локомотива». В тройке его не будет. Никто не удивится, если «Зенит» легко победит»
225 минут назад
Чемпионат Франции. «Гавр» Кузяева уступил «Ренну», «ПСЖ» сыграет с «Марселем» в воскресенье
228 минут назад
Чемпионат Германии. «Майнц» сыграл вничью с «Боруссией» Менхенгладбах
335 минут назад
Жота пропустит матч «Ливерпуля» с «Арсеналом». Кьеза завтра может возобновить тренировки, но тоже не сыграет
135 минут назад
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» без Роналду и «Аль-Холуд» сыграли 3:3, «Аль-Ахли» поделил очки с «Аль-Охдудом»
1251 минуту назад
Данило интересен саудовским клубам. Контракт защитника с «Ювентусом» истекает летом 2025-го
1сегодня, 19:59