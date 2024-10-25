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  • «Сундуков и Сандрачук спокойно догонят Мбаппе. Думаем, что в Европе нереальный уровень, но они только быстрее принимают решения». Сердеров о футболистах РПЛ
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«Сундуков и Сандрачук спокойно догонят Мбаппе. Думаем, что в Европе нереальный уровень, но они только быстрее принимают решения». Сердеров о футболистах РПЛ

Сердер Сердеров заявил, что Александр Сандрачук смог бы догнать Килиана Мбаппе.

По ходу карьеры 30-летний хавбек выступал в чемпионатах Болгарии, Польши, Хорватии, Венгрии, Казахстана и Узбекистана.

– Мы все время думаем, что [в Европе] какой-то нереальный уровень. Там люди такие же, как и здесь. Между лигами нет настолько большой разницы.

Может, там чуть выше скорость принятия решений, но не бега. У нас некоторые по скорости и технике дадут фору многим европейцам!

– Это кто?

– Давай по скорости. В нашей команде есть Сундуков и Сандрачук. Кто быстрее них может пробежать?

– Ты считаешь, никто? Они быстрее всех в мире?

– Ну, они на одном уровне с футболистами мирового уровня в этом аспекте.

– Сандрачук и Сундуков догонят Мбаппе?

– Спокойно вообще. У нас же есть датчики, по 36 километров в час разгоняются люди. Ну, реально, это такая же скорость, как у звезд. 

Те сильнее только потому, что быстрее принимают решения, в этом разница типового футболиста европейского уровня от наших.

У нас же есть молодые. Возьми Пиняева – быстрый, обыгрывает, все есть. Только в голове надо перестроиться. Ты читал интервью Миранчука? В Европе все быстрее в принятии решений, вот и вся разница.

Знаешь, есть вот эти дворовые разговоры: «А сколько бы ты Буффону забил с пенальти?» – «Да я ему 10 из 10 забью», – отвечал. – Ну, ладно, девять. Он что, не человек? Я что, по мячу бить не могу? – сказал игрок «Динамо» Махачкала Сердер Сердеров в интервью Спортс’‘.

«Наши Сандрачук и Сундуков спокойно догонят Мбаппе». Лидер раздевалки «Динамо Махачкала» – интервью

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
logoЛокомотив
logoДжанлуиджи Буффон
logoпремьер-лига Россия
logoСпортс
logoСердер Сердеров
logoАлексей Миранчук
logoКилиан Мбаппе
logoСергей Пиняев
logoДинамо Махачкала
logoАлександр Сандрачук
logoТемиркан Сундуков
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