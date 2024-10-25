Глава Ла Лиги Тебас о роликах клубного ТВ «Реала» про судей: «Это не честная игра, не рыцарство и не часть ценностей их клуба»
Президент Ла Лиги высказался о видеороликах про судей на клубном ТВ «Реала».
Real Madrid TV регулярно выпускает ролики, в которых рассуждает о несправедливых решения судей. Например, перед класико ТВ «Реала» показало ролик с рассказом назначенного на матч судьи Санчеса Мартинеса о том, как вице-президент технического комитета судей Хосе Мария Энрикес Негрейра сообщил ему о повышении.
«Я не видел последний ролик, но видел другие. Это не честная игра, и это не рыцарство «Реала» в историческом плане.
[Постоянно затрагиваемая ими] проблема судейства утомляет и повторяется. Это не является частью ценностей «Реала», и любой мадридист скажет это с чистой совестью», – сказал Хавьер Тебас.
Опубликовано: Sports
Источник: Diario Sport
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