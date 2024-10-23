Тебас о том, что Топурия пригрозил ему нокаутом: «Это будет сложнее, чем организовать класико, когда каждый захочет. Отдай все в бою с Холлоуэем»
Хавьер Тебас ответил Илии Топурии на угрозу нокаутом.
Ранее испано-грузинский чемпион UFC в полулегком весе выразил недовольство тем, что матч «Реала» и «Барселоны» в Ла Лиге пройдет в один день с его боем против Макса Холлоуэя – 26 октября. Топурия заявил: «Возможно, стоит нокаутировать ответственного за это. Тебас следующий!»
«Не знал, что ты включил меня в свой план нокаутов! Предупреждаю, что отправить меня в нокаут сложнее, чем организовать класико тогда, когда каждый захочет.
Но в бою с Максом Холлоуэем отдай все!» – написал Тебас в твиттере.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер Хавьера Тебаса
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