Тебас о том, что Топурия пригрозил ему нокаутом: «Это будет сложнее, чем организовать класико, когда каждый захочет. Отдай все в бою с Холлоуэем»

Хавьер Тебас ответил Илии Топурии на угрозу нокаутом.

Ранее испано-грузинский чемпион UFC в полулегком весе выразил недовольство тем, что матч «Реала » и «Барселоны» в Ла Лиге пройдет в один день с его боем против Макса Холлоуэя – 26 октября. Топурия заявил : «Возможно, стоит нокаутировать ответственного за это. Тебас следующий!»

«Не знал, что ты включил меня в свой план нокаутов! Предупреждаю, что отправить меня в нокаут сложнее, чем организовать класико тогда, когда каждый захочет.

Но в бою с Максом Холлоуэем отдай все!» – написал Тебас в твиттере.