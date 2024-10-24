Глава Ла Лиги Тебас: «Беспокоюсь о класико из-за расистов. Испания переживает поворотный момент – рупор футбола должен транслировать терпимость»

Хавьер Тебас заявил, что беспокоится о расизме в преддверии класико.

Президент Ла Лиги подписал соглашение с Министерством Испании по вопросам интеграции, социальной безопасности и миграции. Сотрудничество будет направлено на прекращение разжигания ненависти в спорте.

Как сообщает Marca, в рамках соглашения планируется разработка действий по мониторингу, предотвращению и повышению осведомленности о разжигании ненависти на стадионах и в соцсетях. Так, в ближайшее время начнет применяться программа MOOD, обнаруживающая оскорбления или угрозы в социальных сетях, которая позволит удалять такие сообщения и сообщать о них. Также планируется запуск проекта Futura Aficionado, направленного на повышение осведомленности будущих поколений о недопустимом поведении на матчах.

«Все усилия направлены на то, чтобы покончить с расизмом. Для искоренения этого бедствия в мире футбола необходимо задействовать как можно больше агентов, и именно этого мы будем добиваться, который нацелен на максимальное вовлечение обеих сторон в эту борьбу.

Я беспокоюсь о класико и других матчах из-за расистов и фанатиков. Надеюсь, предстоящая игра будет толерантной, как и все последние класико. Не считаю, что актов насилия стало больше, но к сообщениям о подобном поведении стали относиться гораздо внимательнее.

Испания переживает поворотный момент. Мы должны положить конец расизму и ксенофобии. Эффект рупора, который оказывает футбол, должен демонстрировать обратное – терпимость», – сказал Тебас .