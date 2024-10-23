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  • Топурия недоволен проведением матча «Реал» – «Барселона» в день его боя в UFC: «Возможно, стоит нокаутировать ответственного за это. Тебас следующий!»
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Топурия недоволен проведением матча «Реал» – «Барселона» в день его боя в UFC: «Возможно, стоит нокаутировать ответственного за это. Тебас следующий!»

Илия Топурия пригрозил президенту Ла Лиги нокаутом.

Бой испано-грузинского чемпиона UFC в полулегком весе против Макса Холлоуэя пройдет 26 октября – как и матч «Реала» против «Барселоны» в чемпионате Испании.

«Посмотрим, не ошибся ли я. Возможно, вместо того, чтобы отправить в нокаут Холлоуэя, мне стоит нокаутировать того, кто ответственен за назначение этого матча на то время и то день, когда пройдет мой бой. Давайте займемся Хавьером Тебасом, он следующий!» – сказал боец.

Непобежденный Топурия сносит всех соперников в UFC. Остановит ли его Холлоуэй?

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Mundo Deportivo
logoБарселона
logoРеал Мадрид
logoЛа Лига
logoUFC
Хавьер Тебас
logoМакс Холлоуэй
logoИлия Топурия
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