ТВ «Реала» показало ролик с рассказом судьи Санчеса Мартинеса о том, как Негрейра сообщил ему о повышении. Этот рефери обслужит класико в субботу
Игра мадридцев с «Барселоной» пройдет на «Сантьяго Бернабеу» 26 октября. Ее обслужит бригада Хосе Марии Санчеса Мартинеса.
На канале «Реала» был продемонстрирован ролик, в котором Санчес Мартинес рассказывает о том, как вице-президент технического комитета судей Хосе Мария Энрикес Негрейра сообщил ему о повышении. Relevo отмечает, что видео было снято девять лет назад и давно доступно публике.
Клубное ТВ мадридцев уже критиковало Санчеса Мартинеса после мадридского дерби в прошлом сезоне: «Сможет ли он уснуть сегодня? «Реал» продолжает лидировать, несмотря на судейство. У него отобрали два очка, не назначив три пенальти».
Телевидение «Реала» проанализировало выступления команды в матчах, обслуживаемых этим судьей, и выяснило, что очки были потеряны в 39% случаев. Также было установлено, что «Барселона» выиграла 76% встреч, на которых работал Санчес Мартинес.
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