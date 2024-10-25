Тен Хаг о травме Антони: «Ему не повезло, сочувствую ему. Он очень усердно трудился на тренировках»
Эрик тен Хаг высказался о травме Антони.
Вингера «Манчестер Юнайтед» унесли на носилках с поля в матче с «Фенербахче». Бразилец заплакал из-за травмы, сыграв всего 16 минут.
«Ему действительно не повезло, что он сейчас получил травму. Я искренне сочувствую ему, ведь он так усердно трудился на тренировках.
Его результаты на тренировках настолько хороши, что он заслужил выход на поле. Когда приходится так быстро уходить, это грустно», – сказал тренер «МЮ».
Опубликовано: Sports
Источник: твиттер Фабрицио Романо
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