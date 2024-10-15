«МЮ» готов отдать Антони в аренду зимой. Летом клуб рассмотрит продажу вингера за 40 млн фунтов – его купили за 86 млн (Daily Mail)
«Манчестер Юнайтед» готов расстаться с Антони.
Как сообщает Daily Mail, манкунианцы готовы отдать бразильского вингера в аренду зимой, чтобы повысить шансы на продажу игрока в следующее летнее трансферное окно.
Клуб готов рассмотреть предложения о полноценном трансфере футболиста в размере около 40 миллионов фунтов.
Антони перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Аякса» за 86 миллионов фунтов летом 2022 года. В составе английского клуба он провел 86 матчей, отличившись 12 голами и 5 ассистами.
Подробную статистику 24-летнего игрока можно найти здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Daily Mail
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости