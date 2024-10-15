«МЮ» готов отдать Антони в аренду зимой. Летом клуб рассмотрит продажу вингера за 40 млн фунтов – его купили за 86 млн (Daily Mail)

«Манчестер Юнайтед» готов расстаться с Антони.

Как сообщает Daily Mail, манкунианцы готовы отдать бразильского вингера в аренду зимой, чтобы повысить шансы на продажу игрока в следующее летнее трансферное окно.

Клуб готов рассмотреть предложения о полноценном трансфере футболиста в размере около 40 миллионов фунтов.

Антони перешел в «Манчестер Юнайтед » из «Аякса» за 86 миллионов фунтов летом 2022 года. В составе английского клуба он провел 86 матчей, отличившись 12 голами и 5 ассистами.

Подробную статистику 24-летнего игрока можно найти здесь .