Антони может вернуться в «Аякс» зимой. Клубы АПЛ тоже связывались с «МЮ» (Goal)
«Манчестер Юнайтед» готов отправить Антони в аренду.
Манкунианцы считают это самым простым способом расстаться с вингером ближайшей зимой, передает Goal, подтверждая информацию BBC. «Юнайтед» согласен выслушать предложения.
Утверждается, что и клуб, и сам игрок хотели бы, чтобы он остался в Европе. Некоторые команды АПЛ уже связывались с «МЮ» насчет возможного трансфера бразильца. Также есть вариант с возвращением в «Аякс».
В этом сезоне Антони принял участие в двух матчах АПЛ. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Goal
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