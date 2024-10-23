Антони может вернуться в «Аякс» зимой. Клубы АПЛ тоже связывались с «МЮ» (Goal)

«Манчестер Юнайтед» готов отправить Антони в аренду.

Манкунианцы считают это самым простым способом расстаться с вингером ближайшей зимой, передает Goal, подтверждая информацию BBC. «Юнайтед » согласен выслушать предложения.

Утверждается, что и клуб, и сам игрок хотели бы, чтобы он остался в Европе. Некоторые команды АПЛ уже связывались с «МЮ» насчет возможного трансфера бразильца. Также есть вариант с возвращением в «Аякс ».

В этом сезоне Антони принял участие в двух матчах АПЛ . Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь .