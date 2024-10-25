Сердер Сердеров: «Хабиб прославил всю Россию и Дагестан. Говорят, он энциклопедия футбола, интересуется тактикой. Я столько футболистов не знаю, сколько он»

Сердер Сердеров рассказал о любви Хабиба Нурмагомедова к футболу.

– На тебя повлиял ажиотаж вокруг UFC?

– Я знаком с Хабибом, Исламом Махачевым, Икрамом Алискеровым и многими другими бойцами, а за своих всегда активно болеешь.

– Как вы познакомились с Хабибом?

– Перед его первым боем в UFC, когда вы его еще не знали. Сидели в кафешке, меня позвал наш общий друг Магомед Зубаиров, бывший борец, сейчас тренер сборной Казахстана по вольной борьбе. Рассказал, что есть такой боец Хабиб Нурмагомедов, и познакомил нас.

– О чем говорили?

– Хабиб очень любит футбол. На матче «Динамо» – «Химки» он наносил первый удар по мячу, а потом подошел ко мне и сказал: «Вы сегодня обязаны выиграть». Я ответил: «Сделаем» – и мы выиграли со счетом 1:0.

Он пример для всех нас, спортсменов в Дагестане. Прославил всю Россию и нашу республику Дагестан. Когда меня в Европе спрашивали откуда, говорил, что из Махачкалы, Дагестана. Никто не понимал, где это. А потом называл имя Хабиба – и все все понимали.

– Насколько сильно Хабиб любит футбол?

– Говорят, он прямо энциклопедия футбола. Все знает. Я столько футболистов не знаю, сколько Хабиб. Он знает, кто выиграл каждый чемпионат мира и Европы, Лигу чемпионов, может подряд по годам назвать всех победителей «Золотого мяча», интересуется тактикой, – сказал игрок «Динамо» Махачкала Сердер Сердеров в интервью Спортс’‘.

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