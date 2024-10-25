Сердеров об «Анжи» Керимова: «Лучшее, что было в футболе в России. Легионеров такого уровня после этого не было: Виллиан приезжал на пике, Это’О – после победы в ЛЧ»

Сердер Сердеров назвал «Анжи» Сулеймана Керимова лучшим, что было в футболе РФ.

Полузащитник играл в клубе с 2012 по 2016 год. Сейчас 30-летний игрок выступает за махачкалинское «Динамо».

– Опиши первый день в «Анжи».

– Мы прилетели со Смоловым на одном самолете. Я нормально относился к тому, что в «Анжи» такие звезды. В ЦСКА тоже были звезды. Конечно, не Роберто Карлос и Это’О, но все равно. Да и в жизни они все простые, обычные ребята.

К «Анжи» было очень много внимания. По 10 телекамер на каждой тренировке. Не считая этого – обычная команда.

– Как ты сейчас вспоминаешь тот «Анжи»?

– Это сказка. Мне кажется, что это был и не я, и не со мной. Думаю, это лучшее, что было в футболе в России. Мы общались с Шатовым , Смоловым . Федор был в «Сельте», «Локомотиве», «Краснодаре», Шат – в «Зените». Но такого, как в «Анжи», нигде не было.

После этого в России не было легионеров такого уровня! Виллиан приезжал на пике! Его хотели «Арсенал», «Челси» и «Барселона», а он выбрал «Анжи». Это’О перешел после победы в ЛЧ. Это как если бы Бензема приехал в махачкалинское «Динамо».

Такого больше не было и вряд ли будет. Жаль, что все так быстро закончилось.

– Ты понимаешь, почему так произошло?

– Мы до сих пор не знаем причины. Есть ощущение, что просто недотерпели. Третье место, финал Кубка, еврокубки. И тут все развалилось.

Я полтора года провел в золотом «Анжи», а потом летом 2013-го ушел в аренду в «Урал» за практикой. Сыграл там 4 матча – и в «Анжи » все развалилось. А меня вернули обратно, – рассказал полузащитник «Динамо» Махачкала в интервью Спортс’‘.

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