«Наши Сандрачук и Сундуков спокойно догонят Мбаппе». Он играл в «Анжи» и Европе, а сейчас дерзит топам с «Динамо Махачкала»

Сердер Сердеров – один из немногих действующих футболистов, поигравших в великом «Анжи» Сулеймана Керимова.

Он в детстве ходил на «Анжи» ради газировки с чипсами, а в 19 поиграл с Виллианом и Роберто Карлосом, получал часы от Это’О и ездил в Дубай спускать деньги на одежду.

За 10 лет после «Анжи» Сердеров поиграл в Хорватии, Польше, Венгрии, Болгарии, Казахстане и Узбекистане и вернулся в Дагестан. Теперь он лидер раздевалки махачкалинского «Динамо» и прививает молодым бесстрашие.

– В детстве мне футбол не нравился, – рассказывает Сердеров. – Хотя мы с папой постоянно ходили на матчи «Анжи». Папа покупал лимонад и чипсы, поэтому я каждые выходные спрашивал: «Ну, когда на футбол?» Вот папе и казалось, что мне нравится футбол!

Мы начали ходить на матчи в 2000 году, так что я запомнил весь состав тех лет: Сирхаев, Будунов, Агаларов, Ранджелович. Была такая радость. Мне 5-6 лет, и раз в месяц перепадала шоколадка или кола. Такой был праздник!

А потом как-то так закрутилось, и папа записал меня в команду к Гамалю Низамиевичу Бабаеву. Кстати, папа у меня борец, я тоже занимался, но как-то не пошло.

– Как тебя нашел ЦСКА?

– Меня забрали в Саранске. В Махачкале несколько тренеров. Для выездных турниров добирают лучших из других команд. Так я и поехал на турнир в Саранск с другим тренером и стал там лучшим игроком.

А потом ко мне подошли скауты из Академии Коноплева, ЦСКА и «Спартака».

– Почему выбрал ЦСКА?

– Скауты из Коноплева и «Спартака» просто взяли номер телефона, сказали, что обязательно перезвонят. А Сергей Иванович Шестаков – он, кстати, сейчас тренирует «Кони» в Медиалиге – сразу сказал, что клуб хочет меня взять, прямо на месте позвонил отцу и забрал нас с тренером в Москву. Не дал даже вернуться в Махачкалу и подумать.

– Почему ты так сразу согласился?

– Я не хотел ждать и ехать на просмотр. За год до этого я пробовался в «Локомотиве», но меня не взяли. Да и отец не пускал.

В ЦСКА нужно было просто неделю потренироваться, чтобы на меня посмотрел глава академии Йелле Гус.

– Как родители реагировали?

– Мама, понятное дело, не хотела.

Вот у меня сейчас сыну 9 лет. Я представляю, что со мной было бы, если бы его через три года забрали в Москву. Да это невозможно просто.

Но папа понимал, что для будущего лучше уехать.

– Как ты адаптировался?

– Очень тяжело. Приехал в 12 лет в Москву, совсем один в новую команду. Так скучал, прям до слез. Самое тяжелое – когда приезжаешь в отпуск домой, а потом надо вернуться назад. Первые 3-4 дня – вообще… Но потом друзья появились.

Сердеров в 17 сыграл в Лиге чемпионов. Это его единственный матч за ЦСКА

– Уже в 16 ты тренировался с основой ЦСКА. Как так быстро взлетел?

– Я не был самым ярким в молодежке. Меня вообще как в молодежку взяли? Кто-то ушел в аренду, кто-то сломался, нужен был нападающий. Я был лучшим бомбардиром чемпионата Москвы, вот меня и подтянули.

Потом год поиграл за молодежку и, когда сборники уезжали, народу в основе не хватало, подтягивали на тренировки. В итоге попал в заявку на 19 матчей.

– Как реагировал?

– Волновался сильно. Боялся ошибиться и попросить мяч, стеснялся. Через 2-3 месяца стало лучше, даже выходил в товарищеских матчах.

– Конкурировать с Вагнером, Мусой и Нецидом нереально?

– Тогда я этого не понимал. Знал, что будет тяжело дорасти до состава, но не настолько. Раньше любой случай, в котором молодой заиграл, – это просто стечение обстоятельств. Удаление, травма – ставят молодого. Так было и у Дзагоева, и у Щенникова.

Я понимал, что будет тяжело, но если представится возможность, надо пользоваться. Но возможности не было.

– Ты считаешь, что Дзагоев и Щенников появились благодаря случаю?

– Всегда нужно оказаться в нужное время в нужном месте. Знаешь, как Дзагоев в ЦСКА перешел? Из Академии Коноплева покупали нападающего Диму Рыжова и защитника Антона Власова под основу, на них делали ставку. И Дзагоева тоже добавили. В итоге Рыжов ездил по арендам, у Власова были травмы, а Дзагоев заиграл.

Он вообще не должен был играть в том матче с «Химками» (18-летний Дзагоев вышел в старте во втором матче в РПЛ и сделал 1+1 против «Химок»). Он сыграл за дубль, его позвали на базу, вышел за основу – гол плюс пас. И пошел! Случай!

Понятно, что он был лучшим в дубле на своей позиции. Но если бы кто-то не получил травму или дисквалификацию, то Дзагоев бы не сыграл и неизвестно, как все дальше сложилось бы. Хотя Дзага – определенно один из лучших в своем поколении.

– Тебе не повезло так, как Дзагоеву?

– Да нет. Везение тоже заслужить надо. Просто так сложилось.

Ставлю себя на место Слуцкого. У тебя Вагнер – мастер, Думбия – голевая машина, Муса от всех спиной убегает и 17-летний Сердер. Я бы тоже не дал себе играть, результат же нужен. Хотя ЦСКА тогда доминировал, при 3:0 можно было бы пару раз выпустить. Мало ли я бы тоже стрельнул, забил что-нибудь. Но меня выпустили с «Лиллем», когда мы проигрывали.

– Матч с «Лиллем» в Лиге чемпионов – особенный?

– После этого так и не сыграл в ЛЧ… Тогда не понимал важности момента. Ждешь в заявке 19 игр, полностью готов, всех знаешь, с командой год тренируешься. И выходишь за 10 минут до конца…

Не понимал тогда, что это Лига чемпионов, групповой этап. Был уверен, что еще не раз в ней сыграю.

Сердеров поиграл в золотом «Анжи». Получал «Ролексы» от Это’О, ездил в Дубай за одеждой, но сейчас не носит эти вещи – стыдно

– Почему ты ушел из ЦСКА в «Анжи»?

– Долго не играл, надо было куда-то переходить за практикой. Я ездил в ПСВ на просмотр. Меня посмотрели во второй команде и решили брать. Должен был поехать на сборы с основой. А потом появился «Анжи».

Честно говоря, я больше хотел в ПСВ. Но «Анжи» мог полностью выкупить контракт, я возвращался домой, да и все эти звезды в составе – это был отличный шанс поработать с ними рядом. К тому же мне сказали, что лучше вернуться домой, потому что голландцы пока не могут оформить трансфер.

– Жалеешь?

– Не жалею, что перешел. Жалею, что пересидел. С 18 до 21 года я сидел – играл по 10 минут раз в четыре месяца.

– Опиши первый день в «Анжи».

– Мы прилетели со Смоловым на одном самолете. Я нормально относился к тому, что в «Анжи» такие звезды. В ЦСКА тоже были звезды. Конечно, не Роберто Карлос и Это’О, но все равно. Да и в жизни они все простые, обычные ребята.

К «Анжи» было очень много внимания. По 10 телекамер на каждой тренировке. Не считая этого – обычная команда.

– В «Анжи» ты сильно прибавил в зарплате. Как твоя жизнь изменилась?

– Появились возможности. Обзавелся своим жильем, создал семью.

– Сколько мог спустить за вечер?

– Я никогда не был тусовщиком. Мог потратиться на одежду. Заходил в магазины, не мерил футболки, сразу покупал. У молодых бывает такое, это надо пройти. Были необдуманные покупки.

– Путешествовал? В Монте-Карло, например?

– В Монте-Карло ездят отдыхать, там, клубы, наверное, какие-то. А я в Дубай в основном летал. Мог на четыре выходных отправиться в Эмираты. Не из-за моря, а по моллам походить, одежды накупить.

– Из тех вещей многое осталось?

– Почти все. Но ничего не ношу.

– Почему?

– У нас команда простая, не хочу выделяться. Спокойные вещи надел, спокойно пришел.

– Это’О дарил Rolex?

– Не мне одному. У него такая фишка была. Мог как капитан подарить игрокам или кому-то из персонала за важную игру часы.

– Как ты сейчас вспоминаешь тот «Анжи»?

– Это сказка. Мне кажется, что это был и не я, и не со мной. Думаю, это лучшее, что было в футболе в России. Мы общались с Шатовым, Смоловым. Федор был в «Сельте», «Локомотиве», «Краснодаре», Шат – в «Зените». Но такого, как в «Анжи», нигде не было. После этого в России не было легионеров такого уровня! Виллиан приезжал на пике! Его хотели «Арсенал», «Челси» и «Барселона», а он выбрал «Анжи». Это’О перешел после победы в ЛЧ. Это как если бы Бензема приехал в махачкалинское «Динамо».

Такого больше не было и вряд ли будет. Жаль, что все так быстро закончилось.

– Ты понимаешь, почему так произошло?

– Мы до сих пор не знаем причины. Есть ощущение, что просто недотерпели. Третье место, финал Кубка, еврокубки. И тут все развалилось.

Я полтора года провел в золотом «Анжи», а потом летом 2013-го ушел в аренду в «Урал» за практикой. Сыграл там 4 матча – и в «Анжи» все развалилось. А меня вернули обратно.

Сердеров уверен, что российские футболисты могут забивать 10 из 10 Буффону и догонять Мбаппе

– После «Анжи» ты поехал в Европу: Болгария, Польша, Венгрия, Хорватия. Почему?

– Всегда хотел играть в Европе. Мне казалось, так будет легче попасть в топ-лигу.

В «Анжи» я уже почти не играл, была небольшая травма, вот Тарханов и позвал в Болгарию. Я посоветовался со Смоловым, он тоже порекомендовал ехать к нему в «Славию», а не в Первую лигу.

– Европейские скауты правда внимательнее следят за такими лигами?

– Да. Но у меня не было паспорта страны Евросоюза, я был легионером, поэтому нужно было выглядеть в два раза лучше тех, кто им обладал.

В Хорватии 10 команд в Премьер-лиге. Каждый год по 20 человек уезжает в топ-5. У нас из России если один уедет, даже иностранец, про него пишут все! Раз в 10 лет кто-то перейдет, а все: «Вау!» А в Хорватии каждый год по 15-20 человек!

– По твоим словам кажется, будто радоваться переходам в топ-5 неправильно.

– Мы все время думаем, что там какой-то нереальный уровень. Ты с детства тренируешься, отказался от всего, переехал в Москву в 12 лет в интернат, все прошел, поработал с сотней тренеров – и заслужил переход в сильную лигу. Не надо так удивляться.

Там люди такие же, как и здесь. Между лигами нет настолько большой разницы. Может, там чуть выше скорость принятия решений, но не бега. У нас некоторые по скорости и технике дадут фору многим европейцам!

– Это кто?

– Давай по скорости. В нашей команде есть Сундуков и Сандрачук. Кто быстрее них может пробежать?

– Ты считаешь, никто? Они быстрее всех в мире?

– Ну, они на одном уровне с футболистами мирового уровня в этом аспекте.

– Сандрачук и Сундуков догонят Мбаппе?

– Спокойно вообще. У нас же есть датчики, по 36 километров в час разгоняются люди. Ну, реально, это такая же скорость, как у звезд. Те сильнее только потому, что быстрее принимают решения, в этом разница типового футболиста европейского уровня от наших.

У нас же есть молодые. Возьми Пиняева – быстрый, обыгрывает, все есть. Только в голове надо перестроиться. Ты читал интервью Миранчука? В Европе все быстрее в принятии решений, вот и вся разница.

Знаешь, есть вот эти дворовые разговоры:

– А сколько бы ты Буффону забил с пенальти?

– Да я ему 10 из 10 забью, – отвечал. – Ну, ладно, девять.

– Да ты бы ему не забил! Максимум, один.

Он что, не человек? Я что, по мячу бить не могу?

– Ты в себя верил, поиграл в Европе, был по-спортивному дерзким, но все равно в топ-5 не пробился.

– Но у меня был шанс уехать в Италию, в Серию А. У меня были варианты хорошие в Италии и Корее, я был в хорошей форме, но не срослось. Значит, где-то недоработал.

Никого не виню. Я поехал и попробовал, поиграл против Гвардиола, Ольмо.

– Российский паспорт – большая проблема, чтобы пробиваться в Европе? Из-за лимитов и ограничений.

– Сейчас – особенно. Ты можешь перейти в Европу, но должен быть топом, как Головин и Миранчук. Если ты не топовый игрок, то отсутствие паспорта может быть проблемой. Раньше я не хотел играть в России не потому, что тут как-то плохо. Просто я поставил себе цель заиграть в Европе.

У меня был вариант с Серией А. Не сложилось, но я продолжал верить в себя.

Из Серии Б были предложения, но я считал, что сильнее Серии Б. Наверное, переоценивал себя. Я за календарный год в чемпионате Хорватии забил 16 голов, а другие атакующие игроки с 8-10 голами уезжали в топ-лиги: Мирослав Оршич – в «Саутгемптон», Комнен Андрич – в «Клермон». Понятно, они футболисты сборных, а я – нет. Но мы вместе в списках бомбардиров и лучших игроков. Не понимал, почему они могут, а я нет.

Сердеров – фанат Хорватии: идеальная природа, вкусная кухня, рядом Австрия и Италия и 10 футбольных лиг

– Что больше всего понравилось в Европе?

– Последний город в Хорватии – Пула: 2 часа на пароме в Венецию, 3 часа до Австрии. Мне дали жилье, машину, чистота, порядок. Все устраивало.

Только вот эти нетрадиционные моменты… Это во всей России не принято, а в Махачкале еще жестче, мы же мусульмане. Прямо бесило. Идешь в кафешку – мужики за руки держатся или девочки за руки держатся. Первое время очень бесило, дико было. Но потом абстрагировался, чтобы внимание не обращать. Это единственный неприятный момент.

А так – приятная жизнь, никакой суеты, все рядом, мир повидал.

– Куда ездил?

– Если выходные 5-6 дней, то в Венецию, в Австрию и Германию. Мне всегда было интересно ездить по разным городам и местам.

Пока не был в Америке и Бразилии, туда очень хочу, попасть на этот пляж в Рио-Де-Жанейро, Копакабану, где все футболисты и бойцы занимаются. Интересно, как там люди живут.

И в Индию. Большая страна, надо там тоже побывать. У меня была возможность там играть, но я пообщался с другом, он сказал, что в эту команду ехать не стоит, город грязный, задержки зарплаты.

Я был в Вене, Будапеште, там очень красиво. Но больше всего мне понравилась Хорватия. Такая недооцененная страна! Очень вкусная кухня, люди хорошо относятся к россиянам, язык понятный, красивая природа, пляжи, дороги – лучшие в Европе. А что еще нужно?

Для футбола – идеальное место. Много хороших игроков, в 18-20 лет приезжаешь туда, пару лет поиграл – и в топ-клуб. Жаль, я туда уже в 25 попал.

– В чем феномен хорватского футбола?

– У них 10 лиг! Массажисты нашей команды играли в пятой лиге, прикинь. Я вообще не понимал, как это. Пятая, шестая, восьмая лига… Там вся страна чуть больше Дагестана по территории.

С детства играют, много школ и успешных примеров. Просто они очень любят своих футболистов. Раньше – Шукер, теперь – Модрич, Ковачич, Ракитич и Пашалич, – и все на них равняются, верят, что сами станут модричами.

– Что понравилось и не понравилось в европейской футбольной культуре?

– Позитив – как там болеют. У нас могут высосать из пальца, что футболисты – какие-то недосягаемые люди. Там нет такого, всем плевать, кто ты и что ты. Просто приезжаешь на работу на велосипеде. Мне такая простота понравилась.

Из негативного – Польша. В «Краковии» никто ни с кем не общался, все какие-то закрытые, друг с другом не здороваются, не улыбаются. Не понравилось мне.

– Понял, почему такое отношение?

– Мне казалось, что это из-за того, что я россиянин. Но потом время прошло, увидел, что к ребятам из Украины и Хорватии так же относятся. Я столько команд объездил, из каждой общаюсь с 5-6 футболистами, но ни с кем из поляков.

«Единственное развлечение – сходить в супермаркет». После Европы Сердеров поиграл в Казахстане (и хотел остаться) и в Узбекистане (совсем не понравилось)

– Что за футбол в Казахстане и Узбекистане?

– Честно, там неплохой уровень. В Казахстане, правда, есть проблемы с инфраструктурой. Стадионы старые – как школьные, полей нет нормальных. А в Узбекистане и поля, и стадионы есть, но футбол – специфический.

– Почему?

– Тактически слабее, чем в Европе и даже ФНЛ, но все выносливые, динамичные, невысокого роста, живчики такие.

– Как жилось?

– В Казахстане очень понравилось, общаюсь со многими ребятами из «Актобе», появились даже нефутбольные друзья в городе. Меня там так хорошо приняли! «Актобе» – прямо в сердце!

Хотя с точки зрения погоды было непривычно. Летом настолько душно – жарче, чем в Дагестане, а зимой – промерзаешь до костей.

– Почему не остался?

– Аренда закончилась, ждал предложения. Какие-то разговоры были, но я поехал обратно в Хорватию. Тогда началась СВО, мне не давали рабочую визу в Хорватии, была только туристическая, играть я не мог.

– Дальше – Узбекистан.

– Я хотел вернуться домой, но мне в последний момент в «Согдиане» предложили хороший контракт. Поехал в Узбекистан, сыграл 8 матчей, забил 2 гола, а потом получил травму, тренер поменялся – и играть перестал. Не в обиду узбекам, но мне правда не подошло это место.

– Чем не подошло?

– Джизак – маленький город (170 тысяч населения – Спортс). Там буквально две улицы, несколько кафешек. В городе один большой супермаркет, он был в 700 метрах от моего дома. Обычно ты приходишь в супермаркет и закупаешься продуктами на две недели. А мы покупали по чуть-чуть, чтобы завтра снова прийти. Это было единственное развлечение. Мне не нужны клубы или дискотеки, но там реально некуда сходить, когда дети приезжают.

Ташкент – другое дело, но до него ехать 4 часа, еще и нормальных дорог нет.

Так или иначе, когда открылось трансферное окно, мы решили расторгнуть контракт по обоюдному согласию за полгода до его окончания.

И тогда понял: поеду-ка я лучше домой – и помогу чем смогу. Даже не просто в Россию, а конкретно в Махачкалу. Когда играл за границей, семья приезжала, но то на пару недель, то на месяц, сыновья либо в школе, либо в садике, так что было правда неудобно.

Дома буду, есть команда в ФНЛ и задачи, серьезные президент, генеральный, спортивный директор и тренер.

Сердеров смотрит единоборства знаком с Хабибом. Нурмагомедов – фанат футбола и помнит всех обладателей «Золотого мяча» в истории

– Я родился в Махачкале, да и родители жили в городе, но все детство проводил в селе и сейчас езжу туда раз в пару месяцев. Мое родовое село Эминхюр, это Сулейман-Стальский район Дагестана, недалеко от границы с Азербайджаном. Эминхюр – не горное село, а на равнине. Там только дома, квартир нет, люди занимаются сельским хозяйством,

Каждое лето 1 июня меня отправляли в село. У меня очень большая семья, много родни. У отца девять братьев и сестер, у мамы – восемь. У всех больше двух детей, так что у меня 40 двоюродных братьев и сестер. В начале лета мы все собирались в Эминхюре, и дед всех пацанов стриг вместе налысо.

– Ты поиграл в половине стран Европы и Средней Азии. Чем Махачкала и Дагестан уникальны?

– У нас все есть. Море, горы, природа, все свое – овощи, фрукты, погода. У нас просто идеально. Особенно для спортсменов. В остальной России уже через пару месяцев будет холодно и поля станут заметно хуже, а у нас – нет.

Мы ходили на речку, лазили по огородам. В селе у всех большие участки, чуть меньше гектара. У деда вообще все свое было: мясо, овощи, фрукты, вода родниковая. Кажется, они деньги в магазинах не тратили. Только если на соки и конфеты для нас.

– Твои родные вообще путешествуют? Или Дагестана достаточно?

– Сейчас к нам приезжает много туристов, все смотрят Сулакский каньон и другое. А наши люди сами только узнали об этих местах. Никто даже не знал, что у нас такая красота есть, оказывается. Думаю, мои родители там вообще не были.

Привыкаешь ко всему. Туристы приезжают, платят по 15-20 тысяч в сутки за домик в горах или на море. А у нас всю жизнь это под рукой. Я на море за год был два раза – один раз с семьей, один – с командой.

Иногда можно уехать куда-нибудь в Гуниб, интернет не ловит, провел пару дней, восстановился – и обратно.

– В «Анжи» ты играл больше 10 лет назад. За это время Махачкала сильно изменилась?

– Город очень вырос. Люди приезжают со всего Дагестана, построили много новых домов, пробки появились, как в Москве.

– Отношение к футболу тоже изменилось?

– У нас всегда футбол любили. На «Анжи» всегда был полный стадион. Хотя в последнее время интерес немного притих, многие переключились на UFC из-за Хабиба. Единоборцев больше, но все они в интервью говорят, что мечтали стать футболистами.

А сейчас дагестанских бойцов на топ-уровне много, бум прошел, переключаются на «Динамо».

– Чем отличаются бренды «Анжи» и «Динамо»?

– Если не сравнивать бюджеты и состав, то единственная разница – на пиковый «Анжи» приходило больше людей и его больше узнавали. Fan ID тогда не было, и помимо тех, кто был на трибунах, еще 20 тысяч болели за стадионом, Керимов вообще хотел арену на 60 тысяч строить.

Сейчас в Дагестане тоже футбольный бум, появляется узнаваемость. В «Динамо» простые ребята, некоторые 3-4 года назад думали заканчивать с футболом, а теперь играют в РПЛ. Они проделали такой путь! Сейчас привыкнут и будут газовать дальше.

Мне кажется, «Динамо» ближе к народу. Это’О и Карлос были недосягаемые, вокруг – охрана. А в «Динамо» открытые, можно к любому подойти на улице и поговорить.

– На тебя повлиял ажиотаж вокруг UFC?

– Я знаком с Хабибом, Исламом Махачевым, Икрамом Алискеровым и многими другими бойцами, а за своих всегда активно болеешь.

– Как вы познакомились с Хабибом?

– Перед его первым боем в UFC, когда вы его еще не знали. Сидели в кафешке, меня позвал наш общий друг Магомед Зубаиров, бывший борец, сейчас тренер сборной Казахстана по вольной борьбе. Рассказал, что есть такой боец Хабиб Нурмагомедов, и познакомил нас.

– О чем говорили?

– Хабиб очень любит футбол. На матче «Динамо» – «Химки» он наносил первый удар по мячу, а потом подошел ко мне и сказал: «Вы сегодня обязаны выиграть». Я ответил: «Сделаем» – и мы выиграли со счетом 1:0.

Он пример для всех нас, спортсменов в Дагестане. Прославил всю Россию и нашу республику Дагестан. Когда меня в Европе спрашивали откуда, говорил, что из Махачкалы, Дагестана. Никто не понимал, где это. А потом называл имя Хабиба – и все всё понимали.

– Насколько сильно Хабиб любит футбол?

– Говорят, он прямо энциклопедия футбола. Все знает. Я столько футболистов не знаю, сколько Хабиб. Он знает, кто выиграл каждый чемпионат мира и Европы, Лигу чемпионов, может подряд по годам назвать всех победителей «Золотого мяча», интересуется тактикой.

Сердеров просился в «Динамо» через отца друга. И теперь наслаждается домом и дерзким футболом

– Как ты попал в «Динамо»?

– Гаджи Муслимович узнал, что я вернулся в Дагестан и передал, чтобы я ему позвонил. Мы пообщались полчаса по телефону и час вживую. Я потренировался недельку, на меня посмотрели – и предложили контракт. Подписал не глядя.

– Ты поработал в махачкалинском «Динамо» с Курбаном Бердыевым. Это один из самых закрытых людей в российском спорте. Какой он с игроками?

– Просто легенда. Бекиевич всегда за игроков, всегда поддерживает. На самом деле, с ним несложно. Да, мы привыкали к требованиям, но с ним комфортно. Он очень концентрируется на деталях и может напихать за них. Его просто надо услышать и понять.

– Например?

– Он мне объяснял некоторые точечные моменты. Например, прессинг. Я этому научился в 30 лет. Сейчас понимаю, сколько сил многие молодые футболисты тратят впустую, не понимая, как это делать правильно. С Бердыевым я ловил себя на мысли, что вот как он сказал – так и происходит на поле. А ты уже знаешь, что надо сделать и как себя вести. Никогда не поздно учиться.

– Какой игровой стиль у махачкалинского «Динамо»?

– Боевой и динамичный. Можно сказать, дерзкий. Для нас нет авторитетов, мы со всеми будем играть только на победу. Так что настрой – показать себя, пошуметь. Все-таки в Дагестане давно не было большого футбола. С нами никому легко не будет, мальчиками для битья не будем. У нас много интересных молодых ребят, которых еще месяц назад никто не знал.

– «Динамо» почти не забивает. Не больше гола за игру в РПЛ. Почему?

– Все будет. Много моментов не забили, реализация хромала. Но кто скажет, что с «Динамо» было легко?

У нас реально дружная команда, молодые слушают старших, все бьются за результат и понимают, что команда важнее. Я со скамейки подсказывал, кого из защитников лучше проходить, ребята подсказывают мне.

– Гаджиев помогает составлять тренировочный план?

– Конечно, он помогает во многом – и игрокам, и тренерам. Он же «профессор». Человек живет футболом. Это же здорово, когда президент клуба так разбирается в футболе. Он все знает: как футболист себя чувствует, какую ему дать нагрузку. Мастер.

– При этом Хасанби Биджиева как тренера почти никто не знает. Какой у него подход?

– Как никто не знает? Он вообще-то курский «Авангард» выводил в финал Кубка России. Я познакомился с ним еще до прихода в «Динамо», в «Анжи» он был спортивным директором и помощником главного тренера. Хороший тренер, у него отличный контакт с игроками.

– Вы уже обыгрывали топ-клубы. Например, «Спартак» в Кубке. Достижение?

– Рады были победить, но и все. Забыли – и едем дальше. Команда прибавляет, нам самим интересно, на что еще мы способны. Завершить сезон без приключений и побороться за место в десятке – это правильная цель, всегда хочется достичь чего-то большего, чем просто сохранить место в РПЛ.

Фото: РИА Новости /Владимир Федоренко, Сергей Расулов – мл., Владимир Астапкович, Илья Питалев; ФК «Динамо» Махачкала