Клубы РПЛ впервые в сезоне не подали жалоб в ЭСК по итогам тура
Клубы РПЛ не подали жалоб в ЭСК по итогам 11-го тура.
Впервые в этом сезоне ни одна из команд Премьер-лиги не обратилась в Экспертно‑судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС).
«В ЭСК обращений от клубов за прошедший тур не было», – сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на службу коммуникаций РФС.
После 11 матчей в чемпионате лидируют «Краснодар» и «Локомотив», набравшие по 27 очков. На третьей строчке расположился «Зенит» – 26 баллов.
Директор «Ростова» Рыскин об ЭСК: «Надо делать этот институт максимально открытым, чтобы он не был каким-то закрытым орденом иезуитов, обладающим тайным знанием»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
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