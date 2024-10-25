Хавбек «Лацио» Тшауна слышал «звуки джунглей» и «обезьяньи крики» во время матча с «Твенте». Нидерландский клуб из-за расизма проведет расследование

Лум Тшауна заявил о расистских оскорблениях от болельщиков «Твенте».

«Лацио » обыграл нидерландский клуб (2:0) в матче 3-го тура Лиги Европы .

Как сообщает журналист De Telegraaf Ерун Каптейнс, полузащитник римского клуба Лум Тшауна обратил внимание на поведение болельщиков на трибунах, которое он воспринял как расистское.

По заявлению игрока с трибун были слышны выкрики, напоминающие «звуки джунглей» или «обезьяньи крики».

Представители «Твенте » заявили, что клуб проведет тщательное расследование данного инцидента.