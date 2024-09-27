«Аякс» лидирует в ЛЕ после 1-го тура, «МЮ» и «Рома» делят 20-е место, ПАОК Чалова и Оздоева – 29-й

«Аякс» занимает первое место после 1-го тура общего этапа Лиги Европы.

Команда из Амстердама разгромила «Бешикташ» со счетом 4:0 и занимает первую строчку.

ФКСБ идет на втором месте, «Лацио » и «Тоттенхэм » делят третье-четвертое, также в первой восьмерке «Галатасарай », «Рейнджерс », «Славия» Прага и «Лион». «Фенербахче» делит 11-ю строчку с «Брагой» и «Андерлехтом». У всех этих клубов по 3 очка.

«Манчестер Юнайтед» и «Рома» входят в группу клубов, занимающих места с 20-го по 23-е. У них по одному баллу.

ПАОК, за который выступают Федор Чалов и Магомед Оздоев, свой матч проиграл и идет 29-м.

Напомним, напрямую в 1/8 финала выходят первые восемь команд. Клубы, занявшие места с 9-го по 24-е, проведут стыковые матчи.

Таблица Лиги Европы