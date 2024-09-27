«Аякс» лидирует в ЛЕ после 1-го тура, «МЮ» и «Рома» делят 20-е место, ПАОК Чалова и Оздоева – 29-й
«Аякс» занимает первое место после 1-го тура общего этапа Лиги Европы.
Команда из Амстердама разгромила «Бешикташ» со счетом 4:0 и занимает первую строчку.
ФКСБ идет на втором месте, «Лацио» и «Тоттенхэм» делят третье-четвертое, также в первой восьмерке «Галатасарай», «Рейнджерс», «Славия» Прага и «Лион». «Фенербахче» делит 11-ю строчку с «Брагой» и «Андерлехтом». У всех этих клубов по 3 очка.
«Манчестер Юнайтед» и «Рома» входят в группу клубов, занимающих места с 20-го по 23-е. У них по одному баллу.
ПАОК, за который выступают Федор Чалов и Магомед Оздоев, свой матч проиграл и идет 29-м.
Напомним, напрямую в 1/8 финала выходят первые восемь команд. Клубы, занявшие места с 9-го по 24-е, проведут стыковые матчи.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт УЕФА
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