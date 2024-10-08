Спортивный судья Серии А о расизме фанатов: «Клубы должны нести ответственность, но и болельщики тоже. Было бы неплохо видеть осуждение публики – тогда можно задуматься об освобождении от наказания»
«Мы продолжаем бороться с дискриминацией, которая по-прежнему причиняет боль всему миру. Кодекс прояснил некоторые аспекты: существует возможность рассмотреть целесообразность организационных и профилактических методов в отношении этих эпизодов.
Организационная модель не спасает общество, этого недостаточно, но она должна быть оценена в конкретных терминах. Не будем забывать, что спортивный судья также имеет возможность приговорить к году лишения свободы условно, заморозив действие санкции в надежде, что подобный факт больше не повторится.
Технологии позволяют выявлять виновных, и это является важной задачей для клубов. Они должны нести ответственность, но и болельщики тоже – было бы неплохо видеть публичное несогласие. Было бы интересно увидеть, что, когда несколько человек на стадионе начинают скандировать дискриминационные лозунги, остальная публика открыто осуждает их. Это важная деталь, которая в некоторых случаях может заставить задуматься об освобождении [клубов] от ответственности», – сказал Джерардо Мастрандреа.
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