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  • Спортивный судья Серии А о расизме фанатов: «Клубы должны нести ответственность, но и болельщики тоже. Было бы неплохо видеть осуждение публики – тогда можно задуматься об освобождении от наказания»
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Спортивный судья Серии А о расизме фанатов: «Клубы должны нести ответственность, но и болельщики тоже. Было бы неплохо видеть осуждение публики – тогда можно задуматься об освобождении от наказания»

Спортивный судья Серии А высказался об ответственности клубов за расизм фанатов.

«Мы продолжаем бороться с дискриминацией, которая по-прежнему причиняет боль всему миру. Кодекс прояснил некоторые аспекты: существует возможность рассмотреть целесообразность организационных и профилактических методов в отношении этих эпизодов.

Организационная модель не спасает общество, этого недостаточно, но она должна быть оценена в конкретных терминах. Не будем забывать, что спортивный судья также имеет возможность приговорить к году лишения свободы условно, заморозив действие санкции в надежде, что подобный факт больше не повторится.

Технологии позволяют выявлять виновных, и это является важной задачей для клубов. Они должны нести ответственность, но и болельщики тоже – было бы неплохо видеть публичное несогласие. Было бы интересно увидеть, что, когда несколько человек на стадионе начинают скандировать дискриминационные лозунги, остальная публика открыто осуждает их. Это важная деталь, которая в некоторых случаях может заставить задуматься об освобождении [клубов] от ответственности», – сказал Джерардо Мастрандреа.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: TuttoMercatoWeb
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дискриминация
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