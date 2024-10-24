Депутат Журова ждет возвращения в международный футбол: «Голос Украины в этом контексте всем надоел. Без такой державы, как Россия, нет спорта – плюс организационные возможности»
«Наша страна никогда не говорила, что мы хлопнем дверь и уйдем навсегда. Ну, минимально, конечно, может кто-то и говорил, но и то в сердцах. Потому что не мог потерпеть такое унизительное отношение к нам, чтобы мы дальше продолжали голову склонять. Но сейчас каждая федерация начинает осознавать, что без россиян неправильно.
Без такой державы, как Россия, нет спорта. Ну и плюс организационные возможности наши, особенно в футболе. Мы всегда готовы подставить плечо, как было на чемпионате Европы. Какая еще страна в таком быстром времени может протянуть руку помощи и принять у себя этапы чемпионата Европы, когда была пандемия, и провести это потрясающе быстро, в сроки очень короткие. И не встав в позу, требуя что-то взамен. Исключительно: «Мы готовы вам помочь». И, конечно, в УЕФА все понимают.
И если голос Украины в этом контексте будет все меньше и меньше звучать, так как он всем уже надоел, то будем ждать возвращения России в международные соревнования и турниры УЕФА», – сказала депутат Госдумы.
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