Депутат Милонов: «Талисманы наших хоккейных, футбольных команд – это квадробинг, правильный образец. С этими квадроберами носятся, будто это какая-то важная для страны ситуация»

Депутат Виталий Милонов сравнил прозвища и талисманов клубов с квадроберами.

– Квадроберы – это все пройдет. С этими квадроберами носятся, будто это какая-то ситуация важная для страны. Меня больше беспокоит наличие вейперов, чем квадроберов.

– Мы знаем, что у многих команд есть прозвища, например, ЦСКА – кони, «Краснодар» – быки, «Спартак» тоже имеет свое. Получается, они тоже квадроберы, но футбольные?

– Я из Петербурга, и наша кличка не очень приятная. Но клички имеют отношение к квадроберам, на самом деле, если внешне.

Потому что талисманы наших хоккейных, футбольных команд – это квадробинг. Это правильный образец квадробинга. Это не квадроберы курильщика. Здоровое проявление, – сказал депутат Госдумы России Милонов .

Глушаков о квадробинге: «Категорически не понимаю. Наверное, у людей с психикой что-то не то. Телевидение, «ютубы» вредят: дети видят и повторяют»

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