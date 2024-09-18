Вилья о Ямале: «Сравнивать его с Месси – ошибка, то же касается Холанда, Мбаппе и любого игрока. Ламин – уникальный, мы не знаем, где его предел»

Давид Вилья отреагировал на сравнения Ламина Ямаля с Лионелем Месси.

– Вы играли с Месси. Что вы думаете сравнениях Ямаля с Лионелем?

– Ламин – особенный игрок, он уникален, мы не видели ничего подобного раньше.

Дело не в том, что он молод и развит не по годам, но я много раз говорил, что сравнивать игроков с Месси – ошибка. Это касается любого футболиста, будь то Ламин , Холанд , Мбаппе ....

Его нельзя сравнивать с Месси, потому что Лионель отличается от всех. Но то, что делает этот парень, и вправду заставляет нас думать, что мы не знаем, где его предел.

– Я полагаю, что с Месси было легко играть.

– По правде говоря, да. Тот, кому трудно играть с таким игроком, наверняка находится не на своем месте, – сказал бывший нападающий «Барселоны».