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Экс-кандидат в президенты «Барсы» Фрейша о деле Негрейры: «Это дымовая завеса, этим «Реал» оправдывает то, что делал сам. Они очень нервничают, потому что мы лидируем»

Экс-директор «Барселоны» высказался о деле Негрейры.

Ранее бывший кандидат в президенты «Барселоны» Тони Фрейша, говоря о выплатах вице-президенту технического комитета судей Хосе Марии Энрикесу Негрейре 7,7 млн евро в период с 2001-го по 2018-й, заявил: «Клуб всегда чувствовал, что к нему относятся менее благосклонно, чем к другим. Ни один президент не осмелился прекратить выплаты». После этих слов «Реал» обратился в суд

«Это дымовая завеса. Все было не так, как подает «Мадрид». Как я и сказал в интервью, мы заказывали услуги и платили за них, но это было не так, как говорят в «Мадриде».

Это очень утомительно, очень однообразно, всегда одно и то же: «Барса» выигрывает матч, а на следующий день оказывается, что успехи лучшей «Барса» в истории, в период с 2015 по 2017 год, связаны не с отличным качеством нашей команды, а с другими вещами. Этим они оправдывают то, что делали сами, они пользовались благосклонным отношением [судей] всю свою историю. 

В «Реале» очень нервничают. Они подписали отличного игрока [Килиана Мбаппе] но он играет не очень хорошо. Они видят, что «Барса», с которой они не считались, намного лучше их, что мы лидируем, что мы проиграли «Монако» только потому, что играли в меньшинстве, а они выставили себя на посмешище [в матче с «Лиллем»]... 

Они очень нервничают, поэтому начинают говорить [о деле Негрейры]», – заявил Фрейша в эфире Esport3. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Diario Sport
logoБарселона
logoРеал Мадрид
logoЛа Лига
logoКилиан Мбаппе
Тони Фрейша
Хосе Мария Энрикес Негрейра
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