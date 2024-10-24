«Барса» снесла «Баварию» с хет-триком Рафиньи! Хотя все ждали зарубы

Сняли проклятье.

4:1 – «Барселона» разгромила «Баварию». Кто ждал такой счет?

В первом тайме спорили из-за толчка (а был ли?) Фермина Лопеса. После него забил Левандовски

«Барса» стартовала привычным составом с одним сюрпризом: пока не готовы Гави и Дани Ольмо, в основе вышел Фермин Лопес, который только восстановился после травмы. Фермин играл во втором тайме с «Севильей», но пока не совсем готов физически.

Так казалось до 53-й секунды. А потом Фермин шикарным пасом вывел один на один Рафинью, и тот легко переиграл Нойера.

«Бавария» не сломалась. На 10-й минуте ответила голом Харри Кейна – отменили из-за офсайда. Все очевидно по повторам.

Но нет, так остановить Кейна не выйдет. Уже через восемь минут Харри снова ворвался в штрафную, замкнул пас Сержа Гнабри. Это пятый его ассист в матчах с «Барсой» в ЛЧ. Только у Неймара больше в играх с одним соперником – восемь с «Селтиком».

Только вот это совсем не помогло.

«Барса» не лезла в атаку, но наказывала за каждый ляп. И вот на 35-й минуте защитник Ким Мин Чжэ вышел из линии и недопрыгнул до мяча. Буквально коснулся волосами. Мяч прилетел к Фермину, тот разобрался с Дайо Упамекано и отбросил на Роберта Левандовского. Поляк забил бывшим.

Возмущение, что Фермин подтолкнул Кима, не сработало. Арбитр Славко Винчич не увидел фола.

А «Барса» продолжила и еще до перерыва закатила третий: шикарный пас опорника Марка Касадо на Рафинью, тот прорвался и мягко принял мяч. Затем уложил опекуна и ударил между ног Упамекано в дальний угол.

«Барса» вела 3:1 перед перерывом. Против «Баварии». Непривычно, да?

Во втором тайме Рафинья оформил хет-трик. Дальше у «Барсы» класико

Во втором тайме Рафинья и вовсе оформил хет-трик, мастерски открывшись под шикарный длинный пас Ламина Ямаля. Разыграли так легко, словно вместе долгие годы. А нет, первый матч Ямаля против «Баварии», и сразу такой пас.

Под такой рывок.

4:1 – «Барселона» разгромила «Баварию». Эффект Флика!

«Барса» страдала с «Баварией» целых 9 лет

Сняли проклятье, которое так давно преследовало.

Ушел Месси, менялись тренеры и президенты, но разгромы от «Баварии» оставались печальной нормой:

❌2015 – 2:3, полуфинал;

❌2020 – 2:8, четвертьфинал;

❌2021 – 0:3, группа;

❌2021 – 0:3, группа;

❌2022 – 0:2, группа;

❌2022 – 0:3, группа;

✅2024 – 4:1, раунд лиги.

Шесть поражений подряд, общий счет – 4:22.

Все изменил Ханси Флик. «Главное то, что происходит здесь и сейчас, – говорил тренер перед матчем. – Конечно, мы не можем изменить прошлое, но сами создаем настоящее. Мы хотим обыграть «Баварию».

И они смогли.

***

Дальше у «Барселоны» класико, 26 октября на «Сантьяго Бернабеу».

Ключевой матч: «Барса» оторвалась от «Мадрида» на три очка. В Лиге чемпионов сначала выезд к «Црвене Звезде», затем дома «Брест».

Фото: Gettyimages /Pedro Salado