Как «Барса» выиграла экстрим-дуэль у «Баварии»? Отвечают Лукомский и Денисов

Разбор неожиданных 4:1.

«Барселона» победила «Баварию» 4:1 в дуэли двух команд с экстремально высокими линиями защиты.

На выходных «Бавария» надолго потеряла Алекса Павловича из-за травмы, так что стартовал Жоау Пальинья. Джамал Мусиала после повреждения попал в заявку, но не в основу – на его позиции Томас Мюллер.

Ключевые решения Ханси Флика касались полузащиты: Фермин Лопес стартовал под нападающим со сдвигом Рафиньи на левый фланг, глубже в центре поля вышли Педри и Марк Касадо. Последний лучше всех подходит на роль единственного фиксированного полузащитника – и дает баланс. Гави и Френки де Йонг постепенно набирают форму и уже попадают в заявку, но Флик осмысленно сделал ставку на качества Касадо.

Респект Флику и Компани за ультравысокие линии защиты

Флик и Компани выстраивают крайне смелый прессинг, для которого нужна высокая линия обороны. Оба тренера не адаптировались, даже понимая, что при любом ходе встречи владения будет меньше, чем в типичном матче. Эта смелость создала потрясающий рисунок, который буквально толкал команды делать больше обостряющих передач.

«Бавария» прессинговала с Кейном и Олисе в первой линии. В центре их поддерживали Томас Мюллер и Жоау Пальинья. А слева Гнабри готов прессинговать Кунде:

Важный нюанс: разница в роли левого и правого вингеров. Олисе играл по центральному защитнику, а Гнабри ориентировался на Кунде справа. Алекс Бальде в таком рисунке получал ситуативную свободу – позже сюда выдвигался правый защитник Рафа Геррейру, но пару секунд на продолжение атаки Бальде все-таки получал.

Например, в первом голе «Барса» прошла именно через направление Бальде – оно всегда было чуть оголенным. Именно Алекс сделал ключевую продвигающую передачу, а дальше все решилось в паре индивидуальных дуэлей без права на ошибку, где у защитников «Баварии» за спиной полполя.

Структура прессинга «Барсы» была классической для этого сезона (и вообще для команд Флика). Давление начинали вингеры в узких позициях, а во второй волне – Левандовски и Фермин:

Это давление поддерживала даже еще более высокая линия защиты, чем у «Баварии». Она располагалась не по центральной линии, после которой можно ловить в офсайд, а значительно выше:

Недостаток такого расположения: пространство на фланге при узких позициях вингеров. Они максимально сужаются, чтобы давить на центральных защитников. Если удается доставить мяч на фланг, соперник получает свободного игрока при очень высокой линии защиты – идеальные условия для паса за спину:

В рядовых матчах при владении 35% у соперника такие моменты возникают редко, но «Бавария» владела мячом больше и лучше обычного оппонента «Барсы», поэтому такие шансы возникали заметно чаще.

Это же актуально и в обратную сторону. То есть обе команды не внесли адаптаций в рисунок прессинга, который используют для территориального доминирования в Ла Лиге и Бундеслиге, при этом привычного уровня доминирования достичь не мог никто. Вместо этого возникала перманентная угроза – особенно в первом тайме, когда счет был близким (в самом конце «Бавария», кажется, смирилась с результатом – и этот элемент исчез).

Важность диагоналей и переводов против команд с высокой линией защиты

И «Бавария», и «Барселона» регулярно пользовались длинными передачами на фланги в развитии атак.

Лучший пример – гол «Баварии». Она дважды подряд переводила мяч с фланга на фланг.

«Барселона» ответила, отпраздновав третий гол после шикарной диагонали Марка Касадо на Рафинью.

Диагонали – очень полезный инструмент против команд с высокой линией защиты (здесь была дуэль таких).

Во-первых, в высокой линии обороны защитники располагаются узко, чтобы уменьшить коридоры между друг другом. Из-за этого на флангах гораздо больше свободы, чем в центре.

Во-вторых, это относительно безопасный способ продвинуть мяч. В худшем сценарии аут в пользу соперника, но с возможностью расставиться и подготовиться к фазе без мяча.

В-третьих, когда мяч уже доставлен на фланг, сопернику приходится реагировать, стягиваться к флангу; сразу появляется больше пространства на противоположном краю. Кроме того, во время смещения коридоры между защитниками могут увеличиться, может быть нарушена компактность.

В-четвертых, меньше рисков попасть в офсайд – нет необходимости рваться за спины защитникам. Наоборот, это им еще потребуется время, чтобы сместиться ближе к флангу, куда переведен мяч.

Кейн просто везде!

Карта действий с мячом Харри Кейна выглядит своеобразно (ворота «Барсы» слева). В тексте о «Баварии» перед матчем с «Барсой» было наблюдение, что Кейн оказывается слева в защите. Как видите, это не преувеличение.

Вот один из примеров.

Эпизод примечателен тем, что через 43 секунды Кейн возник уже в чужой штрафной и забил гол, который отменили из-за офсайда. Кейн в роли левого защитника и Кейн-завершитель – звенья одной атаки.

В странствиях Кейна по полю нет ничего вредного: спустись Харри хоть в собственную штрафную, он все равно потом успевает добежать до чужой. Спусками помогает продвигать мяч.

Проблема если и есть, то только в том, что в штрафной Харри не всегда находят передачами. Но это не имеет отношения к его любви пробовать разные позиции по ходу одной атаки.

Рафинья сделал разницу

Обе команды играли максимально романтично, задирая линию защиту. Обе успешно доходили до стадии обострения, но на табло 4:1. Эту разницу сделали решения в последней стадии – назовем их фактором Рафиньи.

В этом сезоне Рафа поражает вариативностью. Освободил для великолепного Ламина Ямаля позицию справа, которая еще недавно было для него профильной. Одинаково эффективно играет под нападающим и с левого фланга.

«Ему не нужны инструкции. Он сам находит слабые места команд и делает это гораздо лучше, чем любой тренер. Взаимосвязь между работой тренера и результативностью игроков прослеживается, только если они от природы не очень хороши. Для Рафиньи мои замечания были бы только помехой», – описывал Марсело Бьелса.

Флик похожим образом отрицает тренерский вклад в форму Рафиньи и подчеркивает, что дает ему свободу. Это не совсем так – новая позиция (заиграл тут еще при Хави) и удобный вертикальный стиль сильно помогли бразильцу набрать убойную форму, но индивидуальный уровень и интеллект заслуживают не меньше комплиментов.

Рафинья идеально выдерживает баланс между рывками за спину и открываниями между линиями. Его решения в завершении просто прекрасны: три гола – три разных финиша (обводка, скрытый удар с правой и на исполнение левой в дальний). Техника изумительна: отдельный респект летит обработке перед финальным голом.

А Киму и Упамекано в ночных кошмарах теперь будет сниться не только Омар Мармуш, но и Рафинья.

Фото: Sergio Ruiz / Imago/Global Look Press