Генсек РФС о матчах России в Краснодаре и Волгограде: «Рассматривали южные регионы, теплая погода влияет на посещаемость. Игры будут учитываться в рейтинге ФИФА»

Максим Митрофанов высказался о матчах сборной России с Сирией и Брунеем.

15 и 19 ноября команда Валерия Карпина сыграет с Брунеем и Сирией в Краснодаре и Волгограде соответственно.

– Мы рады сообщить, что оба матча ноябрьского окна пройдут в России. Мы достигли согласия с соперниками, согласовали даты, место и время проведения матчей. Игры будут учитываться в рейтинге ФИФА .

На ноябрьское окно у нас был небольшой пул возможных соперников. Из них Сирия занимает наивысшую позицию в рейтинге ФИФА. Если говорить о конкретных городах, то мы изначально рассматривали южные регионы нашей страны, где есть современные стадионы.

– Почему?

– Во-первых, там можно обеспечить комфортный тренировочный процесс во время УТС сборной России, а также Брунея и Сирии, которые будут находиться здесь продолжительное время.

Во-вторых, на юге выше вероятность того, что матч пройдет в теплую погоду, что в том числе влияет и на посещаемость. И последнее, поля на юге поздней осенью проще сохранить и поддерживать в хорошем состоянии, – сказал генеральный секретарь РФС .

🇧🇳 Бруней – ближайший соперник сборной России. Знакомимся!