Генсек РФС о матчах России в Краснодаре и Волгограде: «Рассматривали южные регионы, теплая погода влияет на посещаемость. Игры будут учитываться в рейтинге ФИФА»
15 и 19 ноября команда Валерия Карпина сыграет с Брунеем и Сирией в Краснодаре и Волгограде соответственно.
– Мы рады сообщить, что оба матча ноябрьского окна пройдут в России. Мы достигли согласия с соперниками, согласовали даты, место и время проведения матчей. Игры будут учитываться в рейтинге ФИФА.
На ноябрьское окно у нас был небольшой пул возможных соперников. Из них Сирия занимает наивысшую позицию в рейтинге ФИФА. Если говорить о конкретных городах, то мы изначально рассматривали южные регионы нашей страны, где есть современные стадионы.
– Почему?
– Во-первых, там можно обеспечить комфортный тренировочный процесс во время УТС сборной России, а также Брунея и Сирии, которые будут находиться здесь продолжительное время.
Во-вторых, на юге выше вероятность того, что матч пройдет в теплую погоду, что в том числе влияет и на посещаемость. И последнее, поля на юге поздней осенью проще сохранить и поддерживать в хорошем состоянии, – сказал генеральный секретарь РФС.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий