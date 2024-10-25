Радимов об играх России с Брунеем и Сирией: «Лучше играть, чем водить футболистов в кино. Однако матч с легионерами РПЛ был бы намного лучше и интереснее»
Владислав Радимов высказался насчет товарищеских матчей сборной России.
15 и 19 ноября команда Валерия Карпина сыграет с Брунеем и Сирией в Краснодаре и Волгограде соответственно.
«Класс сборной России намного выше этих соперников, но лучше играть, чем водить футболистов в кино. Нужно приводить зрителей на стадион и локально их радовать. Однако матч с теми же легионерами РПЛ был бы намного лучше и интереснее», — сказал экс-игрок сборной России.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
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