Агент Виллиана Жозе: «Неправда, что он хочет вернуться в Испанию. У него контракт со «Спартаком», и он счастлив в России»

Агент Виллиана Жозе опроверг информацию, что игрок хочет вернуться в Испанию.

Ранее Todo Fichajes сообщил, что «Лас‑Пальмас » хотел купить нападающего «Спартака » летом и готов предпринять новую попытку зимой, а сам Виллиан Жозе не против вернуться в Испанию.

«У Виллиана контракт со «Спартаком», и он счастлив в России.

Все новости о том, что он хочет вернуться в Испанию – неправда», – сказал Николо Аркури Джуниор, представляющий интересы бразильца.

В нынешнем сезоне Виллиан Жозе сыграл за «Спартак» 11 матчей во всех турнирах и забил один гол. С полной статистикой 32-летнего игрока можно ознакомиться здесь .