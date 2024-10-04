Селихов сразу увидел, что Виллиан Жозе большой мастер: «Его удар – его козырь. Можете посмотреть в YouTube»

Александр Селихов оценил дебютный гол Виллиана Жозе за «Спартак».

2 октября «Спартак » обыграл «Динамо» (3:2) в матче Фонбет Кубка России. Гол Жозе на 90-й минуте со штрафного стал победным.

– Виллиан Жозе наконец-таки забил свой первый мяч в России к облегчению многих фанатов «Спартака». Сразу было видно, что он большой мастер?

– Да, конечно, сразу увидел. Его удар – это его козырь.

Можете посмотреть в YouTube его голы в Ла Лиге, увидите, что он и со штрафных забивал. Поэтому, понятное дело, это его конек, – сказал вратарь «Спартака» .