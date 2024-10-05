Хлестов о 1-м голе Виллиана Жозе за «Спартак»: «Это не значит, что он стал лучше. Будет забивать в каждой игре – тогда уже поговорим»
Дмитрий Хлестов высказался о первом голе Виллиана Жозе за «Спартак».
Форвард отличился в игре 5-го тура Фонбет Кубка России с «Динамо» (3:2), забив победный мяч со штрафного.
«Первый гол, но это не значит, что он стал лучше. Если он будет забивать в каждой игре, то тогда уже поговорим», — сказал бывший защитник «Спартака».
В 5 матчах Мир РПЛ Виллиан Жозе результативными действиями не отметился.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Legalbet
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