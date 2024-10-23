Митрофанов о соперниках сборной России в ноябре: «Ведем переговоры с Сирией и Брунеем. Необходимо еще согласование с ФИФА и конфедерацией» 

Максим Митрофанов рассказал, с кем сборная России может сыграть в ноябре.

— Какая ситуация с ближайшими соперниками сборной России на следующее окно ФИФА?

— Ноябрь — холодный месяц, но мы сделаем его теплым. Находимся в завершающей стадии переговоров. Будет два соперника. Когда официально все подпишем, объявим. Необходимо еще согласование с ФИФА и конфедерацией, как только это произойдет, мы скажем. Что скрывать? Ведем переговоры с Сирией и Брунеем.

— Слышали, что в переговорах с Брунеем возникла какая-то загвоздка.

— Нет, все в порядке. Пока возможное место проведения не комментируем. Будет в форме ФИФА все указано. Рассматриваем разные варианты, – сказал генеральный секретарь РФС.