Митрофанов о соперниках сборной России в ноябре: «Ведем переговоры с Сирией и Брунеем. Необходимо еще согласование с ФИФА и конфедерацией»
Максим Митрофанов рассказал, с кем сборная России может сыграть в ноябре.
— Какая ситуация с ближайшими соперниками сборной России на следующее окно ФИФА?
— Ноябрь — холодный месяц, но мы сделаем его теплым. Находимся в завершающей стадии переговоров. Будет два соперника. Когда официально все подпишем, объявим. Необходимо еще согласование с ФИФА и конфедерацией, как только это произойдет, мы скажем. Что скрывать? Ведем переговоры с Сирией и Брунеем.
— Слышали, что в переговорах с Брунеем возникла какая-то загвоздка.
— Нет, все в порядке. Пока возможное место проведения не комментируем. Будет в форме ФИФА все указано. Рассматриваем разные варианты, – сказал генеральный секретарь РФС.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Спорт-Экспресс»
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