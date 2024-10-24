РФС о том, что Россия и Бруней сыграют в Краснодаре: «Информация о «переносе» матча из Сочи не соответствует действительности. Рассматривали несколько вариантов места проведения»
В РФС объяснили выбор Краснодара местом проведения матча России и Брунея.
Сегодня РФС официально объявил, что первый матч сбора национальной команды пройдет 15 ноября на стадионе «Краснодар» и начнется в 19:00 по московскому времени. Ранее сообщалось, что игра могла пройти в Сочи.
«В ряде СМИ появилась информация о том, что матч между Россией и Брунеем был «перенесен» из Сочи в Краснодар из-за состояния поля. Данная информация не соответствует действительности.
РФС рассматривал несколько вариантов места проведения матча. Исходя из ряда факторов РФС принял решение проводить матч в Краснодаре, о чем сегодня было объявлено в официальном анонсе предстоящего матча со сборной Брунея», – сообщили в службе коммуникаций РФС.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: пресс-служба РФС
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