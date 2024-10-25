Погба может перейти в «Аль-Наср» Роналду. «Марсель» и «Лос-Анджелес» – в числе претендентов на хавбека (TEAMtalk)
Поль Погба может перейти к Криштиану Роналду в «Аль-Наср».
Напомним, французский полузащитник отбывает допинговую дисквалификацию. Он вернется на поле не раньше марта 2025 года, но уже в январе сможет приступить к тренировкам.
По информации TEAMtalk, наибольший интерес к 31-летнему игроку проявляет «Аль-Наср», за который выступает Криштиану Роналду.
Погба играл вместе с Роналду за «Манчестер Юнайтед» в сезоне-2021/22, и у них сохранились хорошие отношения.
В числе претендентов на хавбека упоминаются французский «Марсель» и «Лос-Анджелес» из МЛС.
У Погба есть действующий контракт с «Ювентусом», но клуб работает над его расторжением.
«Я неудачник, но не мошенник». Эти интервью Погба разозлили «Ювентус»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: TEAMtalk
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости