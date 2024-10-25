Погба может перейти в «Аль-Наср» Роналду. «Марсель» и «Лос-Анджелес» – в числе претендентов на хавбека (TEAMtalk)

Поль Погба может перейти к Криштиану Роналду в «Аль-Наср».

Напомним, французский полузащитник отбывает допинговую дисквалификацию. Он вернется на поле не раньше марта 2025 года, но уже в январе сможет приступить к тренировкам.

По информации TEAMtalk, наибольший интерес к 31-летнему игроку проявляет «Аль-Наср », за который выступает Криштиану Роналду .

Погба играл вместе с Роналду за «Манчестер Юнайтед» в сезоне-2021/22, и у них сохранились хорошие отношения.

В числе претендентов на хавбека упоминаются французский «Марсель » и «Лос-Анджелес » из МЛС.

У Погба есть действующий контракт с «Ювентусом», но клуб работает над его расторжением.

«Я неудачник, но не мошенник». Эти интервью Погба разозлили «Ювентус»