Директор «Ювентуса» о Погба: «Поль был отличным игроком, но мы инвестировали в других футболистов. Наш состав укомплектован»
Кристиано Джунтоли заявил, что Поль Погба не входит в планы «Ювентуса».
Полузащитник «Ювентуса» успешно оспорил в CAS 4-летнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил. Суд признал факт нарушения, но сократил срок отстранения до 18 месяцев. Погба не играл с сентября 2023 года и сможет вернуться в марте следующего года.
«Поль был отличным игроком. Но в прошлом и в этом году мы были вынуждены инвестировать средства в других футболистов, и наша позиция ясна: на данный момент наш состав укомплектован», – сказал спортивный директор «Ювентуса».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: La Gazzetta dello Sport
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости