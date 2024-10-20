Директор «Ювентуса» о Погба: «Поль был отличным игроком, но мы инвестировали в других футболистов. Наш состав укомплектован»

Кристиано Джунтоли заявил, что Поль Погба не входит в планы «Ювентуса».

Полузащитник «Ювентуса» успешно оспорил в CAS 4-летнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил. Суд признал факт нарушения, но сократил срок отстранения до 18 месяцев. Погба не играл с сентября 2023 года и сможет вернуться в марте следующего года.

«Поль был отличным игроком. Но в прошлом и в этом году мы были вынуждены инвестировать средства в других футболистов, и наша позиция ясна: на данный момент наш состав укомплектован», – сказал спортивный директор «Ювентуса ».