«Погба был бы эффективен в «Арсенале», фанаты его полюбят. АПЛ подходит Полю». Санья о хавбеке
Бакари Санья хотел бы видеть Поля Погба в АПЛ.
«Премьер-лига подходит Погба, я бы очень хотел, чтобы он перешел в «Арсенал». Это было бы здорово: он опытный футболист и любит играть с молодыми партнерами, в таких условиях он наиболее эффективен.
На ЧМ-2018 у него была самая высокая эффективность, он играл в окружении друзей. У «Арсенала» молодая и свежая команда, я могу себе представить, как он будет играть за нее. Фанаты его полюбят.
Сейчас он может начать все с чистого листа. Он провел некоторое время вне футбола и теперь возвращается с желанием снова оказаться в хорошем окружении и начать играть в футбол», – сказал бывший защитник «канониров» в интервью Paddy Power.
«Я неудачник, но не мошенник». Эти интервью Погба разозлили «Ювентус»
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Metro
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