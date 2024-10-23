«Погба был бы эффективен в «Арсенале», фанаты его полюбят. АПЛ подходит Полю». Санья о хавбеке

Бакари Санья хотел бы видеть Поля Погба в АПЛ.

«Премьер-лига подходит Погба, я бы очень хотел, чтобы он перешел в «Арсенал ». Это было бы здорово: он опытный футболист и любит играть с молодыми партнерами, в таких условиях он наиболее эффективен.

На ЧМ-2018 у него была самая высокая эффективность, он играл в окружении друзей. У «Арсенала» молодая и свежая команда, я могу себе представить, как он будет играть за нее. Фанаты его полюбят.

Сейчас он может начать все с чистого листа. Он провел некоторое время вне футбола и теперь возвращается с желанием снова оказаться в хорошем окружении и начать играть в футбол», – сказал бывший защитник «канониров» в интервью Paddy Power.

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