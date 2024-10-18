«Я неудачник, но не мошенник». Эти интервью Погба разозлили «Ювентус»

Выговорился после долгого молчания.

Поль Погба после существенного сокращения бана за применение допинга (с четырех лет до полутора) прервал молчание. Да еще как: за пару дней поговорил со Sky Sports, ESPN, La Gazzetta dello Sport, L’Équipe, Daily Mail и RMC Sport.

Выговорился на самые разные аудитории, что не очень порадовало «Ювентус». Tuttosport пишет, что клуб не знал о готовящейся медиактивности француза и не давал на нее разрешения.

По данным Tuttomercatoweb, туринцы сейчас работают над расторжением контракта с футболистом, который действует до лета 2026 года. Поля не видят частью будущего проекта, но хотят расстаться по обоюдному согласию, чтобы не выплачивать ему бонусы и штрафы.

Однак у самого Погба, похоже, другие планы. В серии интервью он ясно дал понять, что хочет остаться в Турине. Таким заявлениям в клубе удивились.

Ниже – главные цитаты француза за последние несколько дней.

«Готов пожертвовать деньгами, чтобы играть за «Юве»

«Это будет новый Погба: более голодный, мудрый и сильный. В этом году я тренировался один и готов вернуться к нормальной жизни в 2025-м. У меня есть только одно желание: играть в футбол.

Мне не удалось поговорить [с Тиаго Моттой], но это произойдет. Я сосредоточен на том, чтобы подготовиться и играть за «Юве». Сейчас я игрок «Ювентуса», на сегодняшний день я думаю только об этом.

Я покажу себя на поле, а потом Тиаго Мотта сможет сделать выводы сам, основываясь на том, что он увидит. Легко говорить, но я хочу играть за «Юве» и быть лучшим во Франции. Я готов пожертвовать деньгами, чтобы играть за «Юве». Я хочу вернуться».

«Чувствовал себя львом в клетке. Думал о завершении карьеры»

«Эта мысль [о завершении карьеры] приходила мне в голову. Начинаешь подсчитывать: четыре года без игры, без командных тренировок, какому клубу я буду нужен?

Это был период жизни, когда все расплывчато. Ты даже не знаешь, что произойдет завтра. Ты просто ждешь – и так было в течение всего года. С этим было очень-очень трудно справиться. В такие времена ты спрашиваешь себя: «Когда это прекратится?»

Больнее всего, что каждый день я проезжал мимо стадиона и тренировочной базы, чтобы отвезти детей в школу. При этом у меня не было возможности тренироваться и играть за «Ювентус». Чувствовал себя львом в клетке. В какой-то момент хотел уехать из Италии с семьей, потому что ситуация была слишком болезненной».

«Вера дала мне силу остаться на ногах»

«Конечно, можно сломаться. После того, что навалилось, можно сказать себе, что пора заканчивать, потому что столько всего произошло. Моя репутация был запятнана, даже историями из прошлого. Много всего произошло, я словно тонул в плохих новостях.

Но у нас есть вера, а когда есть вера, ты остаешься верным Всевышнему. И тогда ты продолжаешь жить, ты должен оставаться сильным. Как я уже говорил, есть моя жена, мои дети. Я должен быть рядом ради них. Вера дала мне силу остаться на ногах».

«Йылдыз заслуживает 10-й номер»

«Это номер не мой, а «Юве». Когда я вернулся в «Манчестер Юнайтед» в 2016-м, я ведь не забирал с собой десятку.

Я сразу сказал Кенану, что у него есть талант, и он заслуживает этой футболки. По первым тренировкам я мог сказать, что он выделяется.

«Ювентус» хорошо справился с тем, что сосредоточился на настоящем, так как у меня был четырехлетний бан. Неудивительно, что они отдали 10-й номер Кенану ».

«Не знаю, почему отношения с Моуринью превратились в кошмар. Если увижу его, крепко обниму»

«Наши отношения были как у парня и девушки. Мы постоянно то расставались, то мирились.

Все начиналось отлично, он был одной из причин, по которой я вернулся в Манчестер. Я поговорил с ним, и он убедил меня вернуться.

Не знаю, почему это превратилось в кошмар, почему мы начали ссориться. Я не начинал ссору. Мы не соглашались друг с другом, как это иногда случается у тренеров и игроков. Но я испытываю к нему большое уважение. Если увижу его завтра, крепко обниму. Однажды нам придется сесть вместе и все обсудить».

«Если кто-то подтвердит слова Руни о танцах после поражения, приму это»

«Я слышал, Уэйн Руни сказал , что мы Джесси Лингардом танцевали в раздевалке после поражения. Тут нужен свидетель, окей?

Если кто-то подтвердит то, что сказал Руни, я приму это. Если нет – неправда. Лингард и я никогда не подтверждали этого, я уважаю клуб. Уэйн Руни, легенда клуба, но никто не подтвердил эти слова.

Думаешь, это может быть правдой?»

«Дешам поддерживал меня. Возвращение в сборную – цель»

«Дидье Дешам был одним из тех, кто помог мне в этот период. Я говорил о ситуации с Дидье Дрогба, Златаном Ибрагимовичем и Криштиану Роналду.

Сборная – по-прежнему цель. Я сделаю все возможное, чтобы вернуться, но мне нужно заслужить вызов. Это точно есть в моей голове. Я должен быть готов к этому, готов сражаться».

«Беру на себя ответственность. Я неудачник, но не мошенник»

«Конечно, я беру на себя ответственность за то, что принял добавку и не проверил ее трижды, хотя она пришла от профессионального врача. Я принимаю наказание, но не четыре года, а 12 месяцев.

Люди знают меня. Когда они увидели, что произошло, они поняли, что это не было сделано специально. Это чистая правда. Я честный человек, я бы признался, если принимал что-то. Я не читер, я тот, кто любит футбол, любит игру.

Не люблю хитрить, побеждаю честно. Люди это знают. Я плохой неудачник, но не мошенник».

Бан Погба за допинг сократили почти в три раза. Ждем на поле уже в марте?

19-летний Йылдыз – новый 10-й номер «Юве». После Платини, Баджо, Дель Пьеро и Погба

Фото: Maurizio Borsari/AFLO, Fabio Ferrari, Marco Alpozzi/Keystone Press Agency, PRiME Media Images, imago sportfotodienst, IMAGO/www.imagephotoagency.it/Global Look Press ; Gettyimages /Gabriele Maltinti, Marc Atkins, Gabriele Maltinti; East News /AP Photo/Vadim Ghirda, Pool, Giuseppe Maffia / NurPhoto / NurPhoto via AFP