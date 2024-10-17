Погба о критике игроков «МЮ»: «Критикуют, если вы проигрываете. Побеждает всегда вся команда – в «Ман Сити» никогда не указывают на конкретных игроков»

Поль Погба высказался о критике в адрес игроков «МЮ».

– Действительно ли несправедливо критикуют «Манчестер Юнайтед» и таких игроков, как Джейдон Санчо и Маркус Рэшфорд?

– Почему их критикуют? За игру или за что-то другое? Вы в крупнейшем клубе Англии с множеством болельщиков. Думаю, им нужно что-то сказать, и эти игроки очень талантливы.

Побеждает всегда вся команда. В «Ман Сити » никогда не указывают на одного игрока, но они играют и побеждают как команда. Если они играют плохо, значит, плохо играет команда.

Когда вы проигрываете, вас начинают критиковать, – сказал бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед ».