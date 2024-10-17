Погба о критике игроков «МЮ»: «Критикуют, если вы проигрываете. Побеждает всегда вся команда – в «Ман Сити» никогда не указывают на конкретных игроков»
Поль Погба высказался о критике в адрес игроков «МЮ».
– Действительно ли несправедливо критикуют «Манчестер Юнайтед» и таких игроков, как Джейдон Санчо и Маркус Рэшфорд?
– Почему их критикуют? За игру или за что-то другое? Вы в крупнейшем клубе Англии с множеством болельщиков. Думаю, им нужно что-то сказать, и эти игроки очень талантливы.
Побеждает всегда вся команда. В «Ман Сити» никогда не указывают на одного игрока, но они играют и побеждают как команда. Если они играют плохо, значит, плохо играет команда.
Когда вы проигрываете, вас начинают критиковать, – сказал бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Sky Sports
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости