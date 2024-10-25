Венгер о «Сити»: «Не верю, что клуб может быть обвинен в 115 нарушениях за сезон. «Челси» тоже покупал всех, кого хотел. Правила ФФП должны быть упрощены»

Арсен Венгер высказался о возможном наказании «Ман Сити» за финансовые нарушения.

В феврале 2023 года АПЛ обвинила клуб в 115 различных нарушениях финансовых правил в период с 2009 по 2018 год. Слушания по этому делу начались в сентябре – вердикт ожидается не ранее весны следующего года.

«На данный момент сложно поверить, что такой клуб, как «Ман Сити », может быть обвинен в 115 различных нарушениях в течение одного футбольного сезона. Я в это не верю. Премьер-лига уже проиграла одно дело, первое дело против них. Я их не знаю, я не могу их судить.

Я просто думаю, что обвинение против футбольного клуба в 115 различных нарушениях сегодня звучит так, будто мы находимся в международной администрации. Правила финансового фэйр-плей должны быть изменены и упрощены.

Они [владельцы «Сити»] пришли, и они не сталкивались с Финансовым фэйр-плей, как и «Челси». «Челси » покупал моих игроков [из «Арсенала»] и тоже мог позволить себе покупать всех, кого хотел, потому что тогда еще не было правил финансового фэйр-плей.

Мне кажется, правила ФФП должны быть изменены в Премьер-лиге, потому что АПЛ сталкивается с конкуренцией со стороны других лиг, которые изменили правила», – сказал бывший главный тренер «Арсенала » в интервью beIN Sports.