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Венгер о «Сити»: «Не верю, что клуб может быть обвинен в 115 нарушениях за сезон. «Челси» тоже покупал всех, кого хотел. Правила ФФП должны быть упрощены»

Арсен Венгер высказался о возможном наказании «Ман Сити» за финансовые нарушения.

В феврале 2023 года АПЛ обвинила клуб в 115 различных нарушениях финансовых правил в период с 2009 по 2018 год. Слушания по этому делу начались в сентябре – вердикт ожидается не ранее весны следующего года.

«На данный момент сложно поверить, что такой клуб, как «Ман Сити», может быть обвинен в 115 различных нарушениях в течение одного футбольного сезона. Я в это не верю. Премьер-лига уже проиграла одно дело, первое дело против них. Я их не знаю, я не могу их судить.

Я просто думаю, что обвинение против футбольного клуба в 115 различных нарушениях сегодня звучит так, будто мы находимся в международной администрации. Правила финансового фэйр-плей должны быть изменены и упрощены.

Они [владельцы «Сити»] пришли, и они не сталкивались с Финансовым фэйр-плей, как и «Челси». «Челси» покупал моих игроков [из «Арсенала»] и тоже мог позволить себе покупать всех, кого хотел, потому что тогда еще не было правил финансового фэйр-плей.

Мне кажется, правила ФФП должны быть изменены в Премьер-лиге, потому что АПЛ сталкивается с конкуренцией со стороны других лиг, которые изменили правила», – сказал бывший главный тренер «Арсенала» в интервью beIN Sports. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Goal
logoЧелси
logoАрсен Венгер
logoМанчестер Сити
logoпремьер-лига Англия
logoАрсенал
финансовый фэйр-плей
правила
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