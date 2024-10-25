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Александр Тихонов: «Документальный фильм про Дзюбу назвал бы порнографией. Он бы сдох через 15 минут, если бы мы вышли против него»

Александр Тихонов высказался об идее снять документальный фильм об Артеме Дзюбе.

31 октября в широкий прокат выйдет фильм «Федя. Народный футболист» о бывшем полузащитнике московского «Спартака» и сборной СССР Федоре Черенкове.

«Документальный фильм про Дзюбу я бы назвал порнографией, и никак по-другому. Как его можно ставить в пример подрастающему поколению?

Я вам скажу так: если бы мы вышли против него, он бы сдох через 15 минут. Если бы у меня были здоровы ноги, я бы посмотрел, кто из нас лучше пробил бы по воротам.

Он не пример», – заявил четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Р-Спорт»
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