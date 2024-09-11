Александр Тихонов про разгром Вьетнама Россией: «Гордиться нечем – там одни почтальоны. Их даже наши биатлонисты обыграли бы. Российский футбол далек от футбола, другой вид спорта»

Александр Тихонов критически высказался о победе России над Вьетнамом.

5 сентября российская футбольная сборная обыграла команду Вьетнама в товарищеском матче со счетом 3:0.

«Сборная России провела товарищеский матч с Вьетнамом ? Так там профессионалов нет, одни почтальоны играют. Их даже наши биатлонисты обыграли бы. Гордиться здесь совершенно нечем. Ну, съездили во Вьетнам, «угадали» с погодой – потратили огромные деньги.

Еще раз скажу, что российский футбол далек от футбола, это другой вид спорта. Стыдно.

Могли бы сыграть с кем-то из более близких нам стран, пригласить кого-то. Ну или если вариантов нет – зачем вы туда-то поехали? Стыдно просто, вот и все», – сказал бывший биатлонист и четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов.

Напомним, товарищеский матч сборной России с Таиландом, который должен был состояться 7 сентября, был отменен из-за погодных условий.