«Челси» лидирует в таблице Лиги конференций. «Фиорентина» и еще 7 команд тоже набрали по 6 баллов
«Челси» лидирует в таблице общего этапа Лиги конференций после двух туров.
Команда тренера Энцо Марески сегодня разгромила «Панатинаикос» (4:1) на выезде.
По 6 очков из 6 возможных набрали «Челси», «Фиорентина» и еще 7 команд.
Армянский «Ноа» занимает 18-е место, имея 3 балла, «Астана» из Казахстана (3) – 21-я, «Бетис» (1) – 27-й, минское «Динамо» (0) – 30-е, молдавский «Петрокуб» – 34-й.
Напомним, что с этого сезона турнир проводится в новом формате. Команды, занявшие 1-8-е места, выходят в 1/8 финала. Клубы с 9-го по 24-е места сыграют в стыковых матчах. остальные участники покидают еврокубки.
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Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: сайт УЕФА
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