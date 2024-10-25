«Челси» лидирует в таблице Лиги конференций. «Фиорентина» и еще 7 команд тоже набрали по 6 баллов

«Челси» лидирует в таблице общего этапа Лиги конференций после двух туров.

Команда тренера Энцо Марески сегодня разгромила «Панатинаикос » (4:1) на выезде.

По 6 очков из 6 возможных набрали «Челси », «Фиорентина » и еще 7 команд.

Армянский «Ноа» занимает 18-е место, имея 3 балла, «Астана » из Казахстана (3) – 21-я, «Бетис» (1) – 27-й, минское «Динамо» (0) – 30-е, молдавский «Петрокуб» – 34-й.

Напомним, что с этого сезона турнир проводится в новом формате. Команды, занявшие 1-8-е места, выходят в 1/8 финала. Клубы с 9-го по 24-е места сыграют в стыковых матчах. остальные участники покидают еврокубки.

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