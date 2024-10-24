У Мудрика 1+2 в Лиге конференций. Самый результативный матч в «Челси»

Три очка по гол+пас – впервые за два года.

Михаил Мудрик вышел в стартовом составе «Челси» в третьем туре Лиги конференций – матч проходил в гостях против «Панатинаикоса». Он запомнит это выступление – сразу три результативных очка в топ-клубе!

Как это вышло: дважды ассистировал Феликсу и забил головой

Три результативных действия Мудрика:

● В середине первого тайма счет открыл Жоау Феликс – он замкнул прострел Мудрика, расстреливая ворота греков уже из вратарской.

● В начале второго тайма Педру Нету навесил в чужую штрафную – украинец точно пробил головой, мяч полетел в ворота с отскоком от земли.

● На 55-й минуте Феликс довел счет до крупного, пробив из-за штрафной. Перед этим он получил мяч от Мудрика – тот аккуратно отпасовал ему между защитников.

Еще через четыре минуты Феликс угодил мячом в руку Даниэлю Мансини – пенальти реализовал Кристофер Нкунку. Греки ответили только голом экс-вингера «МЮ» Факундо Пельистри. Крупная победа «Челси» – 4:1.

У Мудрика за последние семь месяцев только второй гол за «Челси», а в еврокубках – первый после перехода

Это восьмой гол Мудрика за 22 месяца в «Челси» и первый в еврокубках. С марта 2024-го у него был только один мяч за клуб – «Ноттингем Форесту». Двух результативных очков в «Челси» за матч он никогда не набирал, не говоря уже о трех. А в Греции удалось.

Последний раз три очка в карьере он набирал в октябре 2022-го, когда еще был игроком «Шахтера» – три ассиста в победном матче против «Металлиста» (6:0). Три очка также было в разрывной игре той осени против «Лейпцига» в Лиге чемпионов – «Шахтер» грохнул немцев 4:1, а Мудрик сделал 1+2. После этого матча на футболиста в Европе обратили еще большее внимание.

В этом сезоне Мудрик часто выходит на поле – появлялся в девяти матчах «Челси» из 13 возможных во всех турнирах, в шести – в стартовом составе. В ЛК у него постоянное место в старте, в АПЛ в основе вышел однажды, еще три раза – на замену.

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска говорил перед игрой против «Панатинаикоса»: «Мы стараемся работать с Мишей каждый день и надеемся, что он будет становиться лучше день ото дня. Это более-менее похоже на ситуацию Жоау Феликса, у него все хорошо, но дело в том, что есть и другие игроки, у которых все хорошо. Главное в этот момент для него и для остальных – воспользоваться шансом, когда он появится».

Кажется, оба смогли это сделать – один отличился дублем, другой сделал 1+2. В следующей игре ЛК будут новые возможности – «Челси» сыграет 7 ноября дома с армянским «Ноа».

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Фото: IMAGO/Yannis Halas/Global Look Press ; Gettyimages /Milos Bicanski