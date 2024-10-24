Мудрик с 3 голевыми пасами лидирует в списке ассистентов ЛК вместе с Денкеем из «Серкль Брюгге»

Никто не отдал больше голевых передач в Лиге конференций, чем Михаил Мудрик.

Сегодня вингер «Челси » дважды ассистировал Жоау Феликсу в игре с «Панатинаикосом » (4:1), а также забил сам. 3 октября украинец также отметился результативным пасом в матче против «Гента» (4:2).

С тремя голевыми передачами Мудрик возглавляет список ассистентов турнира вместе с Кевином Денкеем из «Серкль Брюгге ».