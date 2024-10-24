Мудрик с 3 голевыми пасами лидирует в списке ассистентов ЛК вместе с Денкеем из «Серкль Брюгге»
Никто не отдал больше голевых передач в Лиге конференций, чем Михаил Мудрик.
Сегодня вингер «Челси» дважды ассистировал Жоау Феликсу в игре с «Панатинаикосом» (4:1), а также забил сам. 3 октября украинец также отметился результативным пасом в матче против «Гента» (4:2).
С тремя голевыми передачами Мудрик возглавляет список ассистентов турнира вместе с Кевином Денкеем из «Серкль Брюгге».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт УЕФА
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