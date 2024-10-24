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Ямаль, Йоро, Гарначо, Эндрик, Гави, Гиттенс, Савио и Роке претендуют на приз лучшему молодому игроку от IFFHS

25 футболистов номинированы на приз лучшему молодому игроку от IFFHS.

Международная федерация футбольной истории и статистики вручит соответствующую награду одному из игроков, рожденных не ранее 1 января 2004 года.

В список вошли:

Ламин Ямаль, «Барселона»;

Гави, «Барселона»;

Уоррен Заир-Эмери, «ПСЖ»;

Жоау Невеш, «ПСЖ»;

– Лени Йоро, «Манчестер Юнайтед»;

– Кобби Майну, «Манчестер Юнайтед»;

– Александар Павлович, «Бавария»;

Арда Гюлер, «Реал»;

– Эван Фергюсон, «Брайтон»;

– Дезире Дуэ, «ПСЖ»;

– Матис Тель, «Бавария»;

– Рико Льюис, «Манчестер Сити»;

– Саму Омородион, «Порту»;

– Джейми Гиттенс, «Боруссия» Дортмунд;

– Ромео Лавия, «Челси»;

– Пау Кубарси, «Барселона»;

– Эндрик, «Реал»;

– Алехандро Гарначо, «Манчестер Юнайтед»;

– Савио Морейра, «Манчестер Сити»;

– Эстеван, «Палмейрас»;

– Витор Роке, «Бетис»;

– Калеб Уайли, «Страсбур»;

– Абдукодир Хусанов, «Ланс»;

– Биляль Эль-Ханнус, «Лестер»;

– Янкуба Минте, «Брайтон».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт IFFHS
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logoУоррен Заир-Эмери
logoАлександар Павлович
logoЖоау Невеш
logoАлехандро Гарначо
logoКобби Майну
Биляль Эль-Ханнус
logoЛени Йоро
logoДжейми Гиттенс
logoДезире Дуэ
logoАбдукодир Хусанов
logoЭндрик
logoВитор Роке
logoЛамин Ямаль
logoЯнкуба Минте
logoСаму Омородион
logoПау Кубарси
logoЭстеван
logoКалеб Уайли
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