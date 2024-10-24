Ямаль, Йоро, Гарначо, Эндрик, Гави, Гиттенс, Савио и Роке претендуют на приз лучшему молодому игроку от IFFHS
Международная федерация футбольной истории и статистики вручит соответствующую награду одному из игроков, рожденных не ранее 1 января 2004 года.
В список вошли:
– Ламин Ямаль, «Барселона»;
– Гави, «Барселона»;
– Уоррен Заир-Эмери, «ПСЖ»;
– Жоау Невеш, «ПСЖ»;
– Лени Йоро, «Манчестер Юнайтед»;
– Кобби Майну, «Манчестер Юнайтед»;
– Александар Павлович, «Бавария»;
– Арда Гюлер, «Реал»;
– Эван Фергюсон, «Брайтон»;
– Дезире Дуэ, «ПСЖ»;
– Матис Тель, «Бавария»;
– Рико Льюис, «Манчестер Сити»;
– Саму Омородион, «Порту»;
– Джейми Гиттенс, «Боруссия» Дортмунд;
– Ромео Лавия, «Челси»;
– Пау Кубарси, «Барселона»;
– Эндрик, «Реал»;
– Алехандро Гарначо, «Манчестер Юнайтед»;
– Савио Морейра, «Манчестер Сити»;
– Эстеван, «Палмейрас»;
– Витор Роке, «Бетис»;
– Калеб Уайли, «Страсбур»;
– Абдукодир Хусанов, «Ланс»;
– Биляль Эль-Ханнус, «Лестер»;
– Янкуба Минте, «Брайтон».
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий