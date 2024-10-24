«Я бы задушил защитников, сказал бы: «Еще раз и урою». Ловчев о 6:3 в матче «Динамо» и «Крыльев»

Евгений Ловчев жестко раскритиковал защитников «Динамо» и «Крыльев» за 9 голов.

«Динамо » на выезде разгромило «Крылья Советов » (6:3) в 6-м туре Фонбет Кубка России в Пути РПЛ.

«В матче девять голов, а я уже вспомнил песенку: «А нам всегда чего‑то не хватает: зимою – лета, осенью – весны».

Мы думаем, что обычно мало забивают голов, тут назабивали, а такого кайфа, что это такой великолепный матч, нет. Потому что столько ошибок защитников… Защитникам бросали мячик за спину и выходили один на один все время. Да я бы их задушил.

Когда мой первый матч был в Ташкенте, помню была жара. Я подключаюсь, отдаю пас Вите Папаеву, он параллельно бежал, мяч перехватывают. Когда третий раз передачу уже перехватили, то наш «чистильщик» Сережа Рожков ко мне подошел и сказал: «Слушай, молодой. Еще раз, и я тебе урою».

Я бы тоже подошел к защитникам и сказал: «Еще раз, и я тебя урою». Если они не поймут – они не футболисты», – сказал бывший защитник «Спартака» Ловчев .