«Я бы задушил защитников, сказал бы: «Еще раз и урою». Ловчев о 6:3 в матче «Динамо» и «Крыльев»
«Динамо» на выезде разгромило «Крылья Советов» (6:3) в 6-м туре Фонбет Кубка России в Пути РПЛ.
«В матче девять голов, а я уже вспомнил песенку: «А нам всегда чего‑то не хватает: зимою – лета, осенью – весны».
Мы думаем, что обычно мало забивают голов, тут назабивали, а такого кайфа, что это такой великолепный матч, нет. Потому что столько ошибок защитников… Защитникам бросали мячик за спину и выходили один на один все время. Да я бы их задушил.
Когда мой первый матч был в Ташкенте, помню была жара. Я подключаюсь, отдаю пас Вите Папаеву, он параллельно бежал, мяч перехватывают. Когда третий раз передачу уже перехватили, то наш «чистильщик» Сережа Рожков ко мне подошел и сказал: «Слушай, молодой. Еще раз, и я тебе урою».
Я бы тоже подошел к защитникам и сказал: «Еще раз, и я тебя урою». Если они не поймут – они не футболисты», – сказал бывший защитник «Спартака» Ловчев.
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