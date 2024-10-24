«При Хиддинке можно было взять бокал вина на ужине. Никакой строгости, и команда играла раскрепощенно, ярко, все бежали». Воробьев о сборной
– Какое впечатление оставила сборная того периода?
– Множество крутых игроков, за которыми хотелось тянуться: Аршавин, Лоськов, Игнашевич. По сути, только у меня, Будянского, и Шунина было мало опыта. Мы смотрели на них снизу вверх и мечтали стать такими же, как они.
– Какая вообще атмосфера была в команде?
– Комфортная. Все были дружелюбные. Никакой строгости. На ужине можно было взять бокал вина.
У каждого тренера свой подход: вот у Хиддинка – такой. В результате команда играла раскрепощенно. Яркий футбол, все бежали с желанием.
На установке каждому футболисту давали план на игру. В товарищеском матче с Нидерландами получилось забавно.
– Что произошло?
– Хиддинк каждому игроку объяснял, как играть по своему сопернику: что делать, куда бежать, на что смотреть. И доходит дело до Янбаева. Тренер говорит: «Блин, у тебя там Роббен. Не знаю, что с ним делать. Это уже твоя проблема – сам решай».
Я не могу сказать, что Хиддинк был фееричен в плане футбола, но с человеческой точки зрения ему удавалось найти контакт с футболистами, – сказал бывший игрок «Крыльев Советов» и сборной России Воробьев.
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